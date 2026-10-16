Atvadās no bijušā Latvijas izlases galvenā trenera hokejā Ēvalda Grabovska
Baltezera kapos atvadās no bijušā Latvijas izlases galvenā trenera hokejā Ēvalda Grabovska
FOTO: atvadās no bijušā Latvijas izlases galvenā trenera hokejā Ēvalda Grabovska
Šodien Baltezera kapos notika atvadīšanās no hokeja trenera Ēvalda Grabovska.
85 gadu vecumā mirušais bijušais Latvijas hokeja izlases treneris Grabovskis izlasi vadīja 1995. gadā, vēl divas sezonas strādājot par galvenā trenera asistentu. Grabovskis strādāja arī Latvijas Hokeja federācijas (LHF) administratīvajā darbā un palīdzēja darbā ar jaunatnes izlasēm.
Hokejista karjeras laikā bijušais aizsargs Grabovskis spēlēja RVR, "Brocēnu" un Rīgas "Daugavas" komandās. Vēlāk Grabovskis kļuva par treneri, vadot arī tādas komandas kā Rīgas "Dinamo" un "Latvijas Bērzs".
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Grabovskis bija arī pie Bulgārijas izlases stūres, bet deviņdesmitajos strādāja Polijas izlasē. Grabovskis vadīja arī komandas Latvijā, Polijā un Vācijā.
Viņš ir izveidojis Latvijas hokeja vēsturei veltītu ceļojošo izstādi un izdevis divas grāmatas - "Hokeja elpas skartie" (2016.) un "Hokeja ģimene" (2022.). 2019. gadā Grabovskis saņēma LHF balvu par mūža ieguldījumu hokejā.