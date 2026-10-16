"Warriors" treneris nevēlas katru dienu apspriest Kristapa Porziņģa veselības sāgu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers neplāno katru dienu atbildēt uz jautājumiem par Kristapa Porziņģa statusu.
Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis nekonkretizētas slimības dēļ nepievienojās Goldensteitas "Warriors" treniņnometnei pirms jaunās NBA sezonas. Klubs nav daudz sniedzis informācijas par Kristapa veselības stāvokli, vien atklājot, ka viņš nespēlēs nenoteiktu laiku.
Šonedēļ pēc trīs nedēļu prombūtnes Porziņģis parādījās "Warriors" nometnē, tiekoties ar ģenerālmenedžeri Maiku Danlīviju un medicīnas personāla darbinieku Riku Selebrīni. Dienu vēlāk viņš sociālajā tīklā "X" sniedza komentāru par savu veselības stāvokli, norādot, ka jūtoties labāk un ka viņam nav tādu nopietnu slimību kā HIV vai AIDS. Internetā pēdējā laikā apspriestas arī šādas teorijas Kristapa sakarā. Šis viņa izteikums radījis vētru sociālajos tīklos.
Atsevišķi mediji noskaidrojuši, ka Kristaps Porziņģis šo nedēļu laikā reizi devies uz Losandželosu, kur ticies ar ārstiem, lai atrastu risinājumu savām veselības problēmām. Kopš 2024./2025. gada sezonas beigām viņam ir konstatēts POTS jeb posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu. Šī slimība izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. Ar to sasirguši arī citi profesionāli sportisti, katram ar slimību cīnoties citādāk. Nav gan atklāts, vai šoreiz Kristapam ir šīs slimības kādi izraisīti blakusefekti, vai ir kādas jaunas veselības likstas.
Warriors head coach Steve Kerr on Kristaps Porzingis' status after the team's announcement yesterday: "The thing with this whole situation is we're just not going to get into a daily discussion on was he here today? Was he practicing, was he doing this, was he doing that? ... When we have something to report, then we will do so." (via @kenzofuku)— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 15, 2026
Visdrīzāk noguris no atbildēšanas uz jautājumiem par Kristapu Porziņģi katru dienu ir "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers, kurš jau rupjāk atbildēja uz žurnālistu jautājumu. "Pēdējo nedēļu laikā esmu ar viņu sazinājies, taču šajā situācijā mēs neieslīgsim ikdienas diskusijās par to, vai viņš te bija, vai trenējās un kā viņam iet. Viņš būs atpakaļ, viņš būs kopā ar mums, taču mēs neieslīgsim ikdienas diskusijās par Kristapu. Kad mums būs ko atklāt, mēs to arī izdarīsim."
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Jāmin, ka pēc NBA kolektīvās vienošanās kluba galvenais treneris nemaz nedrīkst publiski atklāt spēlētāja veselības informāciju. Pagājušās sezonas laikā Stīvs Kers jau nogrēkojās, vienā no radio raidījumiem sakot, ka Kristapam Porziņģim ir cita saslimšana ne POTS. Vēlāk viņš par saviem izteikumiem atvainojās. Spēlētājs par savu veselības stāvokli prioritāri informē kluba ģenerālmenedžeri un medicīnas personālu. Tas var arī izskaidrot, kāpēc ar galveno treneri lielas saziņas latviešu basketbola zvaigznei šajās nedēļās nav bijusi.
Jaunā NBA sezona sāksies jau 20. oktobrī, respektīvi, pēc piecām dienām. Jau pagājušajā sezonā Kristaps Porziņģis veselības dēļ vairāk basketbolu skatījās no malas, nekā spēlēja. Šovasar viņš ar "Warriors" noslēdza divu gadu līgumu par 40 miljoniem dolāru, taču pilnībā garantēta ir tikai pirmā līguma sezona.