"Samaksājām nodokli par pirmo pieredzi!" "Riga" galvenais treneris norāda uz neizmantotajām iespējām
Pēc debijas UEFA Konferences līgas turnīrā komentāru pēc spēles pret Almati "Kairat" sniedza "Riga" galvenais treneris Adrians Guļa.
Latvijas čempionvienības "Riga" galvenais treneris Adrians Guļa ceturtdien pēc debijas Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas pamatturnīrā sacīja, ka pirmo maču bija iespējas uzvarēt. Jau ziņots, ka "Riga" debijas mačā Konferences līgas pamatturnīrā savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Kazahstānas komandu Almati "Kairat".
Piektajā minūtē viesiem 11 metru soda sitienu realizēja Marks Guals, bet 12. minūtē Saladīns Ulads panāca 1:1. Savukārt 28. minūtē "Riga" nerealizēja 11 metru sitienu, Mohameda Badamosi raidījumu atvairot pretinieku vārtsargam. "Kopumā bija ļoti laba spēle, labs vakars rīdziniekiem un labs vakars mūsu komandai," pēc mača sacīja Guļa. "Tas ko varējām kontrolēt, kontrolējām, un aizvadījām ļoti labu spēli."
Treneris īpaši izcēla spēli pirmajā puslaikā, kurā rīdzinieki bijuši daudz labāki par pretiniekiem. "Bijām tuvu tam, lai no 0:1 panāktu vismaz 2:1 vai 3:1, taču šis ir Eiropas līmenis un "Kairat" ir ļoti pieredzējusi komanda." "Otrajā puslaikā pretinieki pamainīja izkārtojumu, tomēr mēs tik un tā bijām ļoti tuvu uzvarai," piebilda Guļa. "Domāju, ka samaksājām "nodokli" par pirmo pieredzi pamatturnīrā."
Treneris arī atzina, ka "Riga" spēlētāji izpildījuši norādījumus, spēlējuši ar augstu intensitāti, ar augstu presingu un ļoti labu pozicionālo uzbrukumu. "Mums tiešām bija daudz iespēju šo maču uzvarēt, tomēr šoreiz neizdevās," teica Guļa. "Vēl ne šoreiz. Nekas. Mēs centīsimies parādīt savu labāko sniegumu vēl un vēl."
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Pamatturnīra turpinājumā 22. oktobrī rīdzinieki izbraukumā spēlēs ar Kipras komandu "Pafos", 5. novembrī Rīgā - ar čehu "Jablonec", 26. novembrī Lietuvā - ar Kauņas "Žalgiris" vienību, 10. decembrī savā laukumā - ar Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta", bet 17. decembrī grupas turnīru pabeigs ar spēli Bosnijā un Hercegovinā, tiekoties ar Banja Lukas "Borac".
Pēc sešām kārtām pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietu astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet 25.-36. vietas ieņēmējām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas ir iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā. UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.