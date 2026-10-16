Otrais pusfināls "WTA 1000" turnīros šogad. Aļona Ostapenko divos setos sakauj krievieti Šnaideri
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko piektdien iekļuva Uhaņas "WTA 1000" turnīra pusfinālā.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 34. vietu, ceturtdaļfinālā ar 7-6 (8:6), 6-1 krievieti Dianu Šnaideri (WTA 13.). Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 390 punktus WTA rangā, kas nākamnedēļ provizoriski reitingā ļāus pakāpties uz trešā desmita vidu.
Pirmā seta sākumā spēlētājas uzvarēja savas serves geimos, bet pie rezultāta 3-2 Šanidere izmantoja pirmo breikbumbu un panāca 4-2, bet nākamajā geimā pietuvojās uzvarai setā līdz 5-2. Astotajā geimā Ostapenko uzvarēja visās izspēlēs pie savas serves, bet devītajā geimā atspēlēja vienu setbumbu un panāca 4-5. Desmitajā geimā Šnaidere ieguva vēl vienu setbumbu, tomēr Latvijas pirmajai raketei izdevās savu servi "noturēt" un panākt izlīdzinājumu 5-5. Nākamajos divos geimos spēlētājas uzvarēja savas serves geimos, bet taibreikā pārāka bija Ostapenko, kura no 0:1 panāca 3:1 un 6:3, beigās svinot uzvaru ar 8:6.
Jelena Ostapenko after beating Diana Shnaider to reach Wuhan SF “Guys my Chinese is so bad. Only xiexie. I need to be better next match, I promise 😂 sorry. Thank you so much for your support.” ❤️ https://t.co/33GAL5Cf7S— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2026
Otro setu veiksmīgāk sāka Latvijas tenisiste, uzvarot savos serves geimos un pirmajā Šnaideres geimā, kas deva vadību 3-0. Krieviete vienu geimu pie savas serves uzvarēja, panākot 1-3, taču turpinājumā atkal dominēja Ostapenko un izcīnīja drošu panākumu setā ar 6-1.
Pusfinālā Ostapenko tiksies ar planētas sesto raketi ukrainieti Elinu Svitoļinu vai Lielbritānijas tenisisti Soneju Kartalu (WTA 170.). Ostapenko "WTA 1000" raudzes turnīra pusfinālu sasniedza desmito reizi karjerā un otro reizi šosezon. Februārī viņa aizkļuva līdz Dohas "WTA 1000" turnīra pusfinālam.
4 - Jelena Ostapenko has claimed four wins on hard-court against top-15 in a single season for the second time in her career after claiming four in 2023, her most in a single season. Steaming. #WuhanOpen | @wuhanopentennis @WTA https://t.co/lsmhYNOQIS— OptaAce (@OptaAce) October 16, 2026
"WTA 1000" raudzes turnīri ir nākamie prestižākie aiz četrām "Gran Slam" sacensībām, kurās šogad Ostapenko netika tālāk par trešo kārtu, bet pēdējo reizi pusfinālā spēlēja 2018. gadā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka Latvijas tenisiste pirmajā kārtā ar 6-1, 6-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 82.), otrajā kārtā ar 2-6, 7-6 (9:7), 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Džesiku Pegulu (WTA 4.), bet astotdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 - kanādieti Leilu Fernandesu (WTA 25.).
Šnaidere ar 6-3, 6-1 apspēlēja Lielbritānijas sportisti Keitiju Bolteri (WTA 54.), ar 6-2, 6-2 - Kazahstānas tenisisti Jūliju Putincevu (WTA 79.) un ar 7-5, 6-3 - planētas septīto raketi čehieti Karolīnu Muhovu.
Uhaņas turnīrā Ostapenko startē piekto reizi, 2017. gadā sasniedzot pusfinālu, bet pērn zaudējot pirmajā kārtā. Ostapenko šodien ir plānots mačs arī dubultspēlē. Pārī ar taivānieti Suveju Sji ceturtdaļfinālā viņa tiksies ar turnīra piektajām raketēm spānieti Kristinu Buksu un amerikānieti Nikolu Meliharu-Martinesu. Ostapenko un Sje bija brīvas no pirmās kārtas cīņas, bet otrajā ar 2-6, 7-6 (7:0), 10:7 uzvarēja amerikānieti Sofiju Keninu un krievieti Irinu Hromačevu.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste tika pie 215 WTA dubultspēļu ranga punktiem. Turnīrs Uhaņā notiek cietā seguma kortos un ir pēdējās "WTA 1000" līmeņa sacensības sezonā.