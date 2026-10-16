Latvieši NHL: Tkačuka "hat-trick" izglābj Balinski un Vilmani; Girgensonam uzvara, Šmitam - sagrāve
Latvijas hokejisti Uvis Balinskis un Sandis Vilmanis, kā arī Zemgus Girgensons ceturtdien svinēja uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlēs, kamēr Alberta Šmita un Teodora Bļugera pārstāvētās komandas piedzīvoja zaudējumus.
Floridas "Panthers" ar Balinski un Vilmani ierindā savā laukumā pagarinājumā ar 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) izrāva uzvaru pār Vankūveras "Canucks". Izcilu sniegumu laukuma saimnieku rindās demonstrēja Bredijs Tkačuks, kurš guva visus trīs "Panthers" vārtus.
Balinskis šajā mačā uz ledus pavadīja 11 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā bloķēja divus pretinieku metienus, bet Vilmanis spēlēja 12 minūtes un 47 sekundes, vienreiz metot pa vārtiem un pielietojot četrus spēka paņēmienus. Abu Latvijas hokejistu lietderības koeficients bija neitrāls.
Panākumu pagarinājumā savu skatītāju priekšā izcīnīja arī Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning", kas ar 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) pieveica Sietlas "Kraken". Uzvarētājiem ar diviem precīziem metieniem izcēlās Brendons Heigels.
Girgensons spēlēja 15 minūtes un 11 sekundes, tostarp divas minūtes un 15 sekundes mazākumā, kā arī vienu sekundi vairākumā. Uzbrucējs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, izpildīja septiņus spēka paņēmienus un vienreiz zaudēja ripu, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Tikmēr Bļugera Toronto "Maple Leafs" savā laukumā rezultatīvā cīņā pagarinājumā ar 4:5 (2:1, 2:1, 0:2, 0:1) atzina Bufalo "Sabres" pārākumu. Mājinieku labā trīs vārtus guva Kirils Marčenko, bet viesiem divreiz precīzs bija Džeks Kvins.
Bļugers uz ledus bija 14 minūtes un 43 sekundes, no kurām minūti un 42 sekundes cīnījās mazākumā. Viņa kontā trīs metieni pa vārtiem, četri spēka paņēmieni un neitrāls lietderības koeficients.
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Visbeidzot vissmagāko neveiksmi ceturtdien piedzīvoja Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers", kas viesos ar 1:7 (0:1, 0:4, 1:2) kapitulēja Ņūdžersijas "Devils" hokejistiem, kuru rindās divus vārtus guva Lūks Hjūzs. Šmits laukumā pavadīja 17 minūtes un vienu sekundi (14 sekundes vairākumā, pusotru minūti mazākumā), divreiz meta pa vārtiem, pieļāva vienu kļūdu un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Austrumu konferences kopvērtējumā visaugstāk no latviešu pārstāvētajām komandām atrodas "Rangers", kas ar 12 punktiem deviņās spēlēs ieņem trešo vietu. "Lightning" ar desmit punktiem septiņos mačos ir piektie, "Panthers" ar tikpat punktiem astoņās spēlēs seko sestajā pozīcijā, savukārt "Maple Leafs" ar astoņiem punktiem astoņos mačos ierindojas desmitajā vietā.