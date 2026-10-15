"Riga" pretinieču duelī UEFA Konferences līgā "Atalanta" neatstāj cerības "Pafos"
Latvijas čempionvienības "Riga" pretinieču cīņā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā ceturtdien Itālijā Bergāmo "Atalanta" ar 3:1 (3:0) pieveica Kipras komandu "Pafos".
Vārtus jau pirmajā minūtē guva Eljifs Elmass, 18. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Džakomo Raspadori, bet 44. minūtē 3:0 panāca Džanluka Skamaka. 88. minūtē vienus vārtus atspēlēja Gabriels Teišeira - 1:3.
Lietuvas vienība Kauņas "Žalgiris" viesos ar 0:4 (0:2) piekāpās Anglijas premjerlīgas klubam Braitonas un Havas "Albion". Vārtus 41. minūtē guva Žoržinju Riters, bet pirmā puslaika otrajā kompensācijas minūtē pēc Ritera piespēles - Džeks Hinšelvuds. Otrajā puslaikā 53. minūtē Riters guva savus otros vārtus spēlē, bet 67. minūtē 4:0 panāca Mets O'Railijs.
Čehijas "Jablonec" viesos ar 2:3 (1:1) zaudēja Vācijas klubam "Freiburg". 15. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Vinčenco Grifo, bet izlīdzinājumu 28. minūtē panāca Antonīns Ruseks. Otrajā puslaikā mājiniekiem vārtus 65. minūtē guva Maksimiliāns Egešteins, bet 53. minūtē bumbu savos vārtos raidīja aizsargs Dušans Pavlovičs. Mača kompensācijas laika trešajā minūtē 2:3 panāca Garangs Kuols.
Vēl vienā "Riga" pretinieces mačā Bosnijas un Hercegovinas komanda Banja Lukas "Borac" viesos ar 1:2 (0:1) zaudēja Atēnu "Panathinaikos". 10. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Sirils Desers, bet 70. minūtē vārtus guva Kingss Kangva. "Borac" labā 80. minūtē vienīgos vārtus guva Milošs Jojičs.
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Pamatturnīra turpinājumā 22. oktobrī rīdzinieki izbraukumā spēlēs ar Kipras komandu "Pafos", 5. novembrī Rīgā - ar čehu "Jablonec", 26. novembrī Lietuvā - ar Kauņas "Žalgiris" vienību, 10. decembrī savā laukumā - ar Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta", bet 17. decembrī grupas turnīru pabeigs ar spēli Bosnijā un Hercegovinā, tiekoties ar Banja Lukas "Borac".
Pēc sešām kārtām pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietu astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet 25.-36. vietas ieņēmējām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas ir iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā.
UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.