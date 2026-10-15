Lionas "Olympique" UEFA Eiropas līgā "Crystal Palace", "Riga" pāridarītājs Armēnijas klubs cieš neveiksmi
Francijas vienība Lionas "Olympique" ceturtdien savā laukumā pieveica Anglijas futbola premjerlīgas vienību Londonas "Crystal Palace" Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Eiropas līgas spēlē. Savukārt "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā sarūgtinājusi Armēnijas čempionvienība "Ararat-Armenia" cieta neveiksmi.
"Olympique" svinēja uzvaru ar 3:2 (2:0). Korentēns Toliso astotajā minūtē un Ernests Nuama pirmā puslaika kompensācijas laikā panāca 2:0 mājinieku labā. 50. minūtē Jeremijs Pino vienus vārtus atguva, bet 76. minūtē mājinieki vēlreiz izvirzījās vadībā ar divu vārtu pārsvaru, 3:1 panākot Pavelam Šulcam. Viesi spēja atgūst tikai vienus vārtus, 81. minūtē izceļoties Daiči Kamadam - 2:3.
Spānijas vienība Vigo "Celta" mājās 40 minūtes bija vadībā mačā ar Turīnas "Juventus", bet zaudēja ar 1:2 (1:0). Spānijas klubs 18. minūtē izvirzījās vadībā pēc precīza Ugo Alvaresa sitiena, bet "Juventus" 58. minūtē atspēlējās ar Nika Voltemades vārtiem - 1:1. Uzvaras vārtus mača kompensācijas laika otrajā minūtē guva Randals Muanī - 2:1 Itālijas vienības labā.
"Riga" klubu UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā ar 4:3 pieveikusī Armēnijas čempionvienība Erevānas "Ararat-Armenia" viesos ar 1:3 (1:2) piekāpās Polijas komandai Belostokas "Jagiellonia". Armēnijas futbolisti 11. minūtē izvirzījās vadībā pēc precīza Zidāna Banžaki raidījumi. Polijas komanda atbildēja ar Kamils Jozvjaka 13. minūtē, Rodrīgu Konseisāna 38. minūtē un Usmana So 51. minūtē gūtajiem vārtiem.
Pārliecinošas uzvaras svinēja Vācijas klubs Leverkūzenes "Bayer", kas Polijā ar 4:0 (3:0) sagrāva Poznaņas "Lech", un Itālijas vienība "AC Milan", kas Austrijā ar 4:0 (2:0) apspēlēja "Salzburg".
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36 komandas grupā aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām.
Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs beigusies. Šāds formāts UEFA Eiropas līgā tiek izspēlēts trešo sezonu pēc kārtas.
Pagājušajā sezonā Eiropas līgā uzvarēja Birmingemas "Aston Villa", kas finālā ar 3:0 apspēlēja Vācijas klubu "Freiburg".