Bertāns palīdz "Dubai" uzvarēt Eirolīgas mačā Itālijā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien Milānā guva 11 punktus viņa pārstāvētās "Dubai" komandas uzvarā Eirolīgas sestās kārtas izbraukuma mačā. "Dubai" ar 101:97 (29:23, 27:26, 27:19, 18:29) pārspēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".
Bertāns 15 minūtēs un 48 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, pārķerta bumba, trīsreiz pārkāpti noteikumi, divas izprovocētas piezīmes un efektivitātes koeficients 13.
Viesiem rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Dveins Beikons, bet 18 punktus guva Mfiondu Kabengele. Milānas komandā 21 punktu, sešas atlēkušās bumbas un sešas izprovocētas piezīmes sakrāja Garisons Metjūzs, bet 16 punktus guva Mozess Raits.
Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas vienība Vitorijas "Baskonia" piektdien izbraukumā tiksies ar Itālijas komandu Boloņas "Virtus".
"Dubai" ar četrām uzvarām sešās spēlēs ir piektā, bet "Baskonia" ar vienu uzvaru piecās spēlēs ir 19. vietā 20. komandu turnīrā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".