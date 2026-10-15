Rafaēls Kamara
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Šodien 22:29
F1 komanda "Haas" papildina sastāvu ar F-2 līderi Kamaru
Pirmās formulas (F-1) komanda "Haas" nākamajai sezonai noslēgusi līgumu ar brazīlieti Rafaēlu Kamaru, kurš ir nākamā līmeņa meistarsacīkšu F-2 šīs sezonas līderis.
21 gadu vecais Kamara nākamajā sezonā startēs kopā ar savu vienaudzi britu Oliveru Bērmanu. Abi savulaik bijuši "Ferrari" jauno braucēju attīstības programmā, un tieši šis ražotājs piegādā dzinējus "Haas" vienībai.
Kamara iepriekšējā sezonā kļuva par F-3 čempionu, bet aizpērn uzvarēja Formulas reģionālajā Eiropas čempionātā (FREC).
Līdz ar Kamaras nolīgšanu nākamgad pirmo reizi kopš 2016. gada F-1 būs divi Brazīlijas piloti.