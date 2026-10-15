Basketbols
Šodien 21:52
Kitija Laksa ar lielisku sniegumu palīdz "Famila" uzvarēt FIBA Eirolīgas spēlē
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien Stambulā guva 18 punktus Skio "Famila" uzvarā FIBA Eirolīgas sezonas pirmajā spēlē. "Famila" ar 84:66 (23:17, 20:18, 22:20, 19:11) pārspēja Stambulas "Galatasaray".
Laksa laukumā pavadītajās 17 minūtēs un 42 sekundēs realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un visus sešus soda metienus. Viņas kontā arī trīs atlēkušās bumbas, trīs piezīmes, +/- rādītājs +14 un spēlē labākais efektivitātes koeficients 18.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākā bija Laksa, bet mājiniecēm 16 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Avaka Kuiere.
Jau ziņots, ka trešdien Aleksas Gulbes pārstāvētā Francijas komanda "Landes" viesos ar 75:76 zaudēja Kristīnes Vītolas pārstāvētajai Saragosas "Casademont".
Pamatturnīrā spēlē 16 komandas, kas ir sadalītas četrās apakšgrupās. Otro posmu sasniegs katras grupas trīs labākās komandas.