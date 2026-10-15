Atgūstoties no briesmīga sākuma, "Riga" debitē UEFA Konferences līgā ar neizšķirtu pret "Kairat"
Latvijas čempionvienība "Riga" ceturtdien Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti ar Kazahstānas komandu Almati "Kairat" - 1:1 (1:1).
Jau piektajā minūtē vadībā izvirzījās viesi. Komandas kapteinis Raivis Jurkovskis savā soda laukumā pārkāpa noteikumus pret viesu uzbrucēju Oivu Jukolu, un 11 metru soda sitienu realizēja Marks Guals - 1:0 "Kairat" labā. Guals sita vārtu kreisajā apakšējā stūrī, un "Riga" komandas vārtsargs Kenans Piričs uzminēja sitiena virzienu, taču nespēja kavēt vārtu zaudējumu.
12. minūtē "Riga" rezultātu izlīdzināja. Saņēmis tālo piespēli laukuma labajā malā, uz soda laukuma vidu pa zemi piespēlēja Maksims Toņiševs, un bumba pēc Saladīna Ulada sitiena nokļuva vārtu labajā stūrī. Viesu vārtsargs Temirlans Anarbekovs bumbu skāra, taču tā pārleca viņam pāri - 1:1.
28. minūtē "Riga" pēc Jāko Oksanena pārkāpuma pret Mohamedu Badamosi viesu soda laukumā varēja izvirzīties vadībā, taču Anarbekovs pēc Badamosi sitiena vārtu labajā apakšējā stūrī bumbu ķēra.
Rīdzinieki vairāk kontrolēja bumbu, taču bīstamu momentu pie viesu vārtiem nebija daudz.
90. minūtē Piričs atvairīja bīstamu Luiša Matas raidījumu vārtu labajā apakšējā stūrī, bet mača kompensācijas laika trešajā minūtē pēc brīvsitiena bumba pēc Koli Sako sitiena ar galvu lidoja tikai nedaudz garām vārtu kreisajam stūrim. Sako gan tika fiksēts aizmugures stāvoklis.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, pirmajā kārtā divu maču summā ar 3:4 piekāpjoties Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia". Pēc tam Konferences līgas Čempionu zarā kvalifikācijas otrajā kārtā rīdzinieki ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar", trešajā kārtā ar 2:1 - Ģēras ETO no Ungārijas, bet "play-off" kārtā ar 2:1 - Fēru salu komandu Klaksvikas KI.
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Arī Kazahstānas čempione "Kairat" sezonu sāka UEFA Čempionu līgā, kur pirmajā kvalifikācijas kārtā divu spēļu summā ar 4:1 pārspēja Nikšičas "Sutjeska" no Melnkalnes, otrajā kārtā pēc neizšķirta 1:1 summā ar 6:5 pēcspēles sitienos pieveica Kipras komandu Nikosijas "Omonia", bet trešajā kārtā ar 0:2 piekāpās Sofijas "Levski" no Bulgārijas, nonākot UEFA Eiropas līgas "play off" kārtā, kur ar 0:6 divu spēļu summā zaudēja Beļģijas klubam Briseles "Anderlecht".
Pamatturnīra turpinājumā 22. oktobrī rīdzinieki izbraukumā spēlēs ar Kipras komandu "Pafos", 5. novembrī Rīgā - ar čehu "Jablonec", 26. novembrī Lietuvā - ar Kauņas "Žalgiris" vienību, 10. decembrī savā laukumā - ar Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta", bet 17. decembrī grupas turnīru pabeigs ar spēli Bosnijā un Hercegovinā, tiekoties ar Banja Lukas "Borac".
Pēc sešām kārtām pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietu astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet 25.-36. vietas ieņēmējām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas ir iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā.
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UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.