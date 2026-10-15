Ievēlēta jaunā LOK Atlētu komisija
Ceturtdien Jūrmalā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Atlētu forumā tika ievēlēta jaunā LOK Atlētu komisija septiņu cilvēku sastāvā, paziņoja LOK.
Aizklātā balsojumā, uz vietu komisijā pretendējot 16 dažādu olimpisko sporta veidu kandidātiem, par jauno LOK Atlētu komisijas vadītāju kļuva smaiļotājs Roberts Akmens, bet par komisijas vadītāja vietnieci - brīvās cīņas pārstāve Anastasija Grigorjeva.
Jaunās LOK Atlētu komisijas sastāvā nākamos četrus gadus darbosies septiņi olimpisko sporta veidu atlēti - Akmens, Grigorjeva, Andris Šics (kamaniņu sports), Patriks Gailums (vieglatlētika), Dāvis Mazais (burāšana), Patriks Strazds (airēšana) un Ieva Maļuka (peldēšana).
"Manuprāt, visu kandidātu uzstāšanās un iepazīstināšana ar sevi bija daudzsološa," pēc vēlēšanām teica Akmens. "Ceru, ka jaunievēlētā komisija būs aktīva un idejām bagāta." Viņš piebilda, ka ar atbildību raugās uz turpmāko darbu un cer kopā ar komandu īstenot jaunas idejas.
Ievēlētā Atlētu komisija savas pilnvaras oficiāli iegūs pēc tam, kad tās sastāvs tiks apstiprināts 28. oktobrī LOK Izpildkomitejas sēdē. "Atlētu balss ir LOK un visas Latvijas sporta ekosistēmas pamats," atkļajot forumu, teica LOK prezidents Raimonds Lazdiņš. "Jaunās Atlētu komisijas uzdevums būs aktīvi līdzdarboties sporta vides pilnveidošanā, aizstāvēt sportistu intereses un veidot tiltu starp atlētiem un sporta organizāciju vadību."
Pirms izšķirošās balsošanas norisinājās vieglatlētes Guntas Vaičules vadītā interaktīvā sesija "Atlētu balss: formalitāte vai reāla ietekme?", kurā tika pārrunāts Atlētu komisijas darba ietvars un nozīme LOK lēmumu pieņemšanā.
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LOK ziņo, ka dienas gaitā foruma dalībnieki aizvadīja vairākas izglītojošas un diskusiju sesijas. Vispirms hokeja leģenda Sandis Ozoliņš un mārketinga vadītājs Rihards Streiķis pārrunāja atbildīgas spēles un integritātes aspektus sporta vidē. Pēc tam centra "Dardedze" eksperte Anda Avens vadīja interaktīvo nodarbību "Drošsardzība sportā: zini, atpazīsti, rīkojies!", kurā tika analizētas praktiskas situācijas un veikts izpratnes tests.
Savukārt mentālās veselības un atjaunošanās tematikai pievērsās psihologs Ginters Ansis Blumbergs, kurš lekcijā "Atpūta ir prasme" skaidroja, kā atpazīt fiziskās un emocionālās vajadzības un pareizi atjaunot spēkus.
Foruma noslēdzošajā daļā norisinājās paneļdiskusija "Vienlīdzīgi, bet ne vienādi? Dzimumu līdztiesības realitāte, izaicinājumi un iespējas mūsdienu sportā", kurā ar savu viedokli dalījās Latvijas sieviešu futbola izlases galvenā trenere Liene Vāciete, pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa, bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns un olimpiskais medaļnieks, kamaniņu sporta treneris Mārtiņš Rubenis.
LOK Atlētu komisija ir neatkarīga struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt sportistu interešu un tiesību pārstāvību LOK izpildinstitūcijās, kā arī veicināt atlētu iesaisti olimpisko vērtību izplatīšanā un sporta politikas veidošanā.