RFS sper soli uz virslīgas zelta medaļām, sakaujot "Super Novu"
Līdervienība RFS ceturtdien savā laukumā Rīgā svinēja pārliecinošu uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 25. kārtas spēlē. RFS ar 4:0 (3:0) pārspēja "Super Nova" komandu.
Devītajā minūtē pēc Dmitrija Zelenkova izpildītā stūra sitiena no kreisās puses no vārtsarga laukuma līnijas vārtus ar galvu guva Žiga Lipuščeks, raidot bumbu zem pārliktņa, - 1:0 RFS labā. 12. minūtē pretuzbrukumā pēc rezultatīvas Jāņa Ikaunieka piespēles no soda laukuma kreisās puses vārtus ar kāju no soda laukuma vidus guva Alfa Balde, raidot bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī, - 2:0.
Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē Jānis Ikaunieks panāca 3:0. Pēc viņa sitiena ar galvu no soda laukuma vidus bumba skāra Ibraima Diopa galvu un ielidoja vārtu labajā augšējā stūrī. Mača nogalē bumba viesu soda laukumā trāpīja pa roku Eduardam Emsim, un Duje Koračs panāca 4:0. Viņš raidīja bumbu vārtu vidū, bet vārtsargs Dāvis Veisbuks leca uz vārtu labo pusi.
RFS futbolisti virslīgā nav zaudējuši kopš jūnija vidus, taču pēdējās četrās spēlēs divas reizes cīnījās neizšķirti - 1:1 ar "Audu" un 0:0 ar "Liepāju". "Super Nova" pēc divām neveiksmēm pēdējā aizvadītajā mačā ar 2:1 pārspēja "Grobiņu".
Šosezon visās trīs tikšanās reizēs pārāki bija bijuši RFS futbolisti. Divās iepriekšējās virslīgas cīņās RFS uzvarēja ar 2:0 un 2:1, bet Latvijas kausa ceturtdaļfinālā - ar 1:0.
Turnīra tabulā pēc 32 kārtām līdere ar 80 punktiem ir RFS, 76 punkti ir "Riga" komandai, 64 - "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai", 42 punkti - "Daugavpilij", 38 punkti ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 26 - "Grobiņai", 24 - "Tukums 2000" vienībai un 18 punkti - Ogres "United".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.