Norvēģijas kalnu slēpotājs Aleksanders Omods Kilde
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Šodien 18:35
Norvēģijas kalnu slēpotājs Kilde pārrauj Ahilleja cīpslu
Norvēģijas kalnu slēpotājs Aleksanders Omods Kilde nobrauciena treniņā Čīlē piedzīvojis kritienu un pārrāvis Ahilleja cīpslu, ceturtdien paziņoja viņa pārstāvētā komanda.
Kilde dosies uz Insbruku Austrijā, lai veiktu padziļinātus izmeklējumus.
34 gadus vecais Kilde aizpērn janvārī Vengenā nobrauciena laikā krita, kā rezultātā guva kājas un pleca traumas. Trasē norvēģis atgriezās vien pērn novembrī, taču sezonas gaitā viņu piemeklēja problēmas ar muguru, un viņš sezonu noslēdza februārī.
ASV kalnu slēpošanas zvaigznes Mikeilas Šifrinas dzīvesbiedrs Kilde ir viens no pasaulē labākajiem ātruma disciplīnu speciālistiem. 2020. gadā viņš ieguva Lielo kristāla globusu.