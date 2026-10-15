Norvēģijas kalnu slēpotājs Kilde pārrauj Ahilleja cīpslu
Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Norvēģijas kalnu slēpotājs Aleksanders Omods Kilde
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Norvēģijas kalnu slēpotājs Kilde pārrauj Ahilleja cīpslu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Norvēģijas kalnu slēpotājs Aleksanders Omods Kilde nobrauciena treniņā Čīlē piedzīvojis kritienu un pārrāvis Ahilleja cīpslu, ceturtdien paziņoja viņa pārstāvētā komanda.

Norvēģijas kalnu slēpotājs Kilde pārrauj Ahilleja ...

Kilde dosies uz Insbruku Austrijā, lai veiktu padziļinātus izmeklējumus.

34 gadus vecais Kilde aizpērn janvārī Vengenā nobrauciena laikā krita, kā rezultātā guva kājas un pleca traumas. Trasē norvēģis atgriezās vien pērn novembrī, taču sezonas gaitā viņu piemeklēja problēmas ar muguru, un viņš sezonu noslēdza februārī.

ASV kalnu slēpošanas zvaigznes Mikeilas Šifrinas dzīvesbiedrs Kilde ir viens no pasaulē labākajiem ātruma disciplīnu speciālistiem. 2020. gadā viņš ieguva Lielo kristāla globusu.

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Mikeila ŠifrinaASVNorvēģija

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