Mairis Briedis izaicina noskaidrot attiecības ar Kristapu Zuti boksa ringā, viņš atbildi parādā nepaliek
Sociālajos tīklos ar laipnībām apmainījušies Mairis Briedis ar Kristapu Zuti. Pirmais aicinājis abu nesaskaņas atrisināt boksa ringā, kamēr Kristaps Zutis gatavs cīnīties pēc citiem noteikumiem.
"Man tas Zutis ir jau apriebies. Neesmu boksējis divus ar pusi gadus. Sakarā ar to, ka šo sestdien viņam ir cīņa un viņš būs labā formā, Zuti, es tevi aicinu nākamajā sestdienā uz treniņu Latvijas cimdos plkst. 10:00. Atnāc, pasparingosim, uztaisīsim treniņu, cīņu. Viņš ļoti daudz runā, bet maz darbības," sociālajā tīklā "Instagram" bokseri Kristapu Zuti publiski izaicināja bijušais bokseris, titulētais Mairis Briedis.
Abi karjeru laikā nav skopojušies ar dažāda veida epitetiem vienam pret otru, taču līdz savstarpējai cīņai tas nav novedis. Kristaps Zutis uz īsu brīdi kārtējo reizi pārtrauca karjeru, atgriežoties ar zaudējumu Kasparam Kambalam. Šajā nedēļas nogalē viņš boksēsies "King of Kings" cīņu vakarā.
Pats Zutis sociālajos tīklos vairākkārtīgi paudis, ka Mairis Briedis par viņa ierakstiem sociālajos tīklos ir vērsies policijā. Vienā no ierakstiem šī gada 24. septembrī Zutis norādījis, ka Mairis Briedis varētu būt vienīgais cīņu sporta pārstāvis, kurš raksta iesniegumus policijā pret citu. "Es nezinu otru tādu mīzēju kā viņš."
Ragainā kuce ieies pasaules vēsturē kā vienīgais cīņu sporta pārstāvis kas raksta iesniegumus policijā uz citu. Es nezinu otru tādu mīzēju, kā viņš.— ZutisKristaps (@ZutisKristaps) September 24, 2026
Viņš arī atbildējis uz Brieža izaicinājumu. "Ja tu kādu gribi izaicināt sociālajos tīklos, tad nevajadzētu viņu tur nobloķēt. Ja tu sauc sevi par vīrieti, tad nevajadzētu rakstīt iesniegumus uz savu oponentu. Es, protams, ka piekrītu ar tevi noskaidrot attiecības, bet tādus kā tu ar rokām nesit un bokss ir džentelmeņu sporta veids. No tevis džentelmenis kā no manis prokurors. Tiksimies mēs pēc MMA noteikumiem un ne Latvijas cimdos, bet Sabiles sporta laukumā. Par cīņu ar mani tu prasīji 100 tūkstošus. Es nebūšu tik mantkārīgs. Man pietiks ar 50 tūkstošiem, kurus aizskaitīsim Ukrainas armijai. Paskatīsimies, kurš ir īsts vīrietis, bet kurš - tukša gaisa dzinējs."
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Abi bokseri ir sociāli aktīvi, un ar diametriāli pretējiem viedokļiem. Mairis Briedis politisko karjeru attīstījis partijās, kurās attiecības ar Krieviju un tās izraisītais karš Ukrainā vērtēts dažādi. Vispirms viņš pieslējies "Saskaņai", pēc tam Rīgas domē ievēlēts no izteikti prokrieviskās "Stabilitātei" (partiju gan pameta īsi pēc vēlēšanām), bet pirms 15. Saeimas vēlēšanām viņš pievienojās Aināra Šlesera "Latvija Pirmajā vietā". Savukārt Kristaps Zutis ir izteikti nacionālistiski noskaņots, simpātijas izrādot "Nacionālajai apvienībai" un tās īstenotajai politikai. Viņš ir pret imigrantiem Latvijā un atbalsta Ukrainu. Mairis Briedis savu pozīciju kara jautājumā skaidri paudis nav.