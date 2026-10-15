Tikai katrs piektais pusaudzis kustas pietiekami - olimpieši Ventspilī māca skolēniem veselīgākus paradumus
Trešdien, 14. oktobrī, Ventspils Olimpiskajā centrā noslēdzās projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” trešais pasākums. Tajā pulcējās aptuveni 300 Kurzemes reģiona 5.–8. klašu skolēni un skolotāji no Alsungas Mākslu pamatskolas, Vaiņodes vidusskolas, Vērgales pamatskolas un Ventspils 6. vidusskolas, lai kopā ar spilgtām Latvijas sporta personībām un “Rimi Bērniem” ekspertu aizvadītu izglītojošu un iedvesmojošu dienu.
Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu, iedvesmo jauniešus pievērsties fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam. Ventspilī ar skolēniem savā pieredzē dalījās Olimpisko spēļu dalībnieces un vieglatlētes Lauma Grīva, Līga Velvere un Rūta Kate Lasmane, Eiropas čempionātu medaļniece Brenda Džiliana Apsīte, stenda šāvējs Miķelis Ercmanis, paratriatlonists Edijs Sīmanis, kā arī “Rimi Bērniem” eksperts un treneris Gustavs Mellenbergs.
Pasākuma laikā sportisti un eksperti kopā ar jauniešiem meklēja praktiskus risinājumus ikdienas paradumu uzlabošanai. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati rāda, ka šobrīd tikai aptuveni 20 % pusaudžu sasniedz ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu, savukārt vairāk nekā divas trešdaļas cieš no miega trūkuma un pārmērīga ekrānlaika.
"Šodien novēroju, ka bērniem un jauniešiem bija ļoti liela iesaiste," norāda Olimpisko spēļu dalībniece un vieglatlēte Lauma Grīva. "Bija daudz jautājumu par lietām, kas liekas vienkāršas, bet par kurām ikdienā nemēdzam aizdomāties. Iesaistot olimpiešus, pirmkārt, ir saprotams, ka mēs no mazās Latvijas varam sasniegt pasaules eliti. Otrkārt, tas palīdz saprast maziņās ikdienas lietas - kā sakārtot uzturu un sportot. Šis ir fantastisks un ļoti vajadzīgs pasākums, ko noteikti vajag atkārtot un veidot kā regulāru praksi."
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Līdzīgus novērojumus un secinājumus pēc aizvadītajām diskusijām uzsvēra arī pārējie pasākuma dalībnieki. "Redzējām, ka jauniešiem ekrānā pavadītais laiks ir krietni lielāks nekā vajadzētu, taču tajā pašā laikā bija liels prieks redzēt to mazo uguntiņu viņu acīs - ka viņi tiešām klausās un ka viņus iedvesmo tas, ka olimpieši ir atbraukuši pie viņiem un dalās savā pieredzē," pārdomās dalījās trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane.
Viņai piekrita arī stenda šāvējs Miķelis Ercmanis: "Biju pārsteigts, cik ļoti jauniešus interesēja uztura jautājumi un cik daudz viņi uzzināja par slēptā cukura daudzumu dzērienos un saldumos. Tāpat daudzi atzina, ka neguļ pietiekami daudz stundu. Šāds projekts ir ļoti izglītojošs, un bērni tiešām paņems līdzi vērtīgas atziņas savai ikdienai."
Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību arī pēc pasākuma, skolotāji saņēma speciālas darba lapas tēmu turpināšanai mācību stundās, bet skolēni – izglītojošus un praktiskus bukletus. Īpaša uzmanība projektā veltīta arī iekļaujošajai izglītībai, pasākumā iesaistot speciālās izglītības iestāžu audzēkņus.
Pēc aizvadītajiem posmiem Rīgā, Vidzemē un Kurzemē, projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezona turpināsies pārējos Latvijas reģionos – 28. oktobrī skolas tiks uzņemtas Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā, savukārt reģionālo pasākumu cikls noslēgsies 3. novembrī Daugavpilī. Šajā mācību gadā plānots klātienē uzrunāt līdz pat 3 500 jauniešu visā Latvijā.
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