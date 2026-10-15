Aļona Ostapenko turpina spīdošo Uhaņas "WTA 1000" turnīru ar ceturtdaļfināla sasniegšanu
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko ceturtdien iekļuva Uhaņas "WTA 1000" turnīra ceturtdaļfinālā.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 34. vietu, astotdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu (WTA 25.). Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 215 punktus WTA rangā, kas nākamnedēļ provizoriski ļaus atgriezties labāko trīsdesmitniekā.
Resilient Ostapenko 💪 @JelenaOstapenk8 defeats Fernandez 6-1, 1-6, 6-4 and advances to the quarterfinals! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/CDSKMRDD5v— wta (@WTA) October 15, 2026
Game in the balance ⚖️ @JelenaOstapenk8 fights hard in her match with Fernandez that’s going down to the wire! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/UfWHzgX0Qz— wta (@WTA) October 15, 2026
Pirmā seta sākumā tenisistes uzvarēja savas serves pirmajos geimos, bet turpinājumā Ostapenko trīs reizes "lauza" pretinieces servi un svinēja pārliecinošu panākumu ar 6-1. Otrajā setā Latvijas tenisiste "sausā" uzvarēja savas serves pirmo geimu, taču tad iniciatīvu pārņēma Ferfandesa, triumfējot sešos geimos pēc kārtas un izmantojot trīs no četrām breikbumbām.
Izšķirošā seta ievadā pēc 1-1 Ostapenko pie kanādietes serves ieguva vadību 40:0, taču neizmantoja nevienu no trim breikbumbām. Savukārt piektajā geimā pie 2-2 Ostapenko neizmantoja jau sešas breikbumbas, tomēr ar septīto piegājienu tas izdevās, panākot 3-2 un nākamajā geimā arī 4-2. Kanādas tenisiste atguvās un rezultātu izlīdzināja, bet devītajā Ostapenko vēlreiz pie pretinieces serves ieguva vadību 40:0, šoreiz ar trešo breikbumbu panākot 5-4. Noslēdzošajā geimā Latvijas pirmā rakete pie savas serves zaudēja pirmo izspēli, taču turpinājumā guva čētrus punktus pēc kārtas un svinēja uzvaru ar 6-4.
Ceturtdaļfinālā Ostapenko tiksies ar planētas septīto raketi čehieti Karolīnu Muhovu vai krievieti Diānu Šnaideri (WTA 13.). Ostapenko ar Fernandesu 2021. gadā tikās Vimbldonas čempionāta pirmās kārtas spēlē, kurā rīdziniece pārliecinoši uzvarēja ar 6-1, 6-2.
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Latvijas tenisiste pirmajā kārtā otrdien ar 6-1, 6-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 82.), bet trešdien ar 2-6, 7-6 (9:7), 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Džesiku Pegulu (WTA 4.). Fernandesa vispirms ar 6-4, 3-6, 6-3 guva virsroku pār krievieti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 24.), bet pēc tam ar 6-3, 6-4 pārspēja mājinieci Ši Haņu (WTA 217.).
Uhaņas turnīrā Ostapenko startē piekto reizi, 2017. gadā sasniedzot pusfinālu, bet pērn zaudējot pirmajā kārtā. Turnīrs Uhaņā notiek cietā seguma kortos un ir pēdējās "WTA 1000" līmeņa sacensības sezonā.