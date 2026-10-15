Piedāvā jaunu lokāciju Rīgā nacionālajam futbola stadionam
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs nācis klajā ar jaunas vietas priekšlikumu nacionālā futbola stadiona būvniecībai Rīgā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs (AS) rosina pārskatīt līdzšinējos futbola infrastruktūras attīstības plānus un Lucavsalā iecerēto nacionālo futbola stadionu pārcelt uz Skanstes apkaimi blakus "Xiaomi Arēnai", kas nākotnē veidotos par daudzfunkcionālu sporta pasākumu centru ar atbilstošu infrastruktūru.
Kā informēja Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas galvenā referente Ilva Skreba, Rīgas pilsētas arhitekts Pēteris Ratas un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments norādījuši, ka Skanstes apkaime būtu piemērotāka izvēle nacionālā stadiona atrašanās vietai, akcentējot pilsētas attīstības prioritātes un apkārtējās vides piemērotību šāda mēroga projektam. Infrastruktūras investīcijas, kas būtu nepieciešamas citās alternatīvajās vietās, būtu ievērojami lielākas.
Bergholcs norāda, ka, izvērtējot dažādu teritoriju priekšrocības un trūkumus, kā arī uzklausot sporta ekspertu un teritorijas plānotāju viedokļus, ir secināts, ka nacionālajam stadionam piemērotāka vieta būtu Skanstes apkaime blakus "Xiaomi Arēnai". "Tas ļautu mērķtiecīgi attīstīt šo teritoriju kā daudzfunkcionālu sporta centru jeb Skanstes sporta jūdzi," pauž Bergholcs.
Savukārt Lucavsalu būtu lietderīgāk saglabāt citiem pilsētai un tās iedzīvotājiem nozīmīgiem mērķiem. Papildinot ar stadionu, Skanste kļūtu par sporta notikumu centru, ļaujot abām lielajām norises vietām gūt labumu no kopīgi izmantojamās un plašās atbalsta infrastruktūras, skaidro Bergholcs.
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Kā vienu no būtiskākajām Skanstes apkaimes priekšrocībām Bergholcs izceļ tās stratēģisko novietojumu - teritorija atrodas tuvu pilsētas centram un ir ērti sasniedzama no citām Rīgas apkaimēm. Tur būtu iespējams attīstīt arī nepieciešamo autostāvvietu infrastruktūru. Turklāt Skanstē jau šobrīd norisinās vērienīgi starptautiski sporta pasākumi, kas pulcē lielu apmeklētāju skaitu, viņš norāda.
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs arī uzskata, ka nacionālā stadiona attīstība Skanstē varētu kļūt par būtisku impulsu visas apkaimes izaugsmei, piemēram, radot jaunas iespējas sporta, atpūtas un publisko pasākumu jomā, kā arī veicinot apkārtējās teritorijas plašāku attīstību ar sportu saistītu uzņēmumu, viesnīcu, tirdzniecības vietu un citu pakalpojumu sniedzēju ienākšanu.
Bergholcs uzsver, ka projekta īstenošanā būtu jāizvērtē publiskās un privātās partnerības (PPP) modelis. Tā kā zeme šajā apkaimē pieder valstij un pašvaldībai, projektam ir potenciāls apvienot publiskā un privātā sektora resursus, lai nodrošinātu tā attīstību un ilgtspējīgu darbību, viņš uzskata. "Ir pēdējais brīdis pieņemt lēmumus par mūsdienīgas futbola infrastruktūras attīstību. Ja pilsēta un Latvijas Futbola federācija (LFF) apvienos spēkus un rīkosies strauji, mēs varētu kopīgi aicināt valsti atbalstīt šo valstiski nozīmīgo attīstības projektu," uzsver Bergholcs, akcentējot savlaicīgu lēmumu un ciešas sadarbības nepieciešamību.
Vienlaikus būtisks priekšnoteikums jauna sporta kompleksa veiksmīgai darbībai būs pārdomāti mobilitātes risinājumi. Pašvaldības iesaiste būtu nepieciešama, lai nodrošinātu ērtu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pieejamību, tostarp virzot uz priekšu ilgstoši plānoto projektu par Skanstes tramvaja līnijas izbūvi, atzīst vietvarā.
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Kā ziņots, Rīgas dome 2024. gada aprīlī nodeva LFF aptuveni desmit hektāru lielu zemesgabalu bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem, lai Lucavsalā īstenotu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Zeme federācijai tika nodota lietošanā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.
Savukārt šī gada sākumā LFF parakstīja nodomu protokolu ar SIA "Adventika Group" par "Skonto" stadiona iegādi nacionālā futbola stadiona projekta īstenošanai. Projekts paredz "Skonto" stadiona rekonstrukciju, izmantojot jau esošo infrastruktūru. Nacionālā stadiona izveide plānota sadarbībā ar valsti un Rīgas domi, kā arī starptautiskajām futbola organizācijām Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) un Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA).
LFF ģenerālsekretārs Arturs Gaidels iepriekš apliecināja, ka abi varianti - gan stadions Lucavsalā, gan "Skonto" stadiona pārbūve - joprojām tiek izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būs tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa.