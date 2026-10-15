Uvja Balinska pāridarītājam piespriež maksimālo naudas sodu
Foto: AP/Scanpix
Uvis Balinskis saļima uz ledus.
Hokejs

Uvja Balinska pāridarītājam piespriež maksimālo naudas sodu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Nacionālā hokeja līga (NHL) paziņojusi par soda mēru Kolumbusas "Blue Jackets" hokejistam Metjū Olivjē, kurš izcēlās ar rupjību pret Uvi Balinski.

Uvja Balinska pāridarītājam piespriež maksimālo na...

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" uzbrucējs Matjē Olivjē par nesportisku sitienu Floridas "Panthers" komandas latviešu aizsargam Uvim Balinskim otrdienas spēlē saņēmis naudassodu, ziņo līga. Olivjē piespriests maksimālais 5000 ASV dolāru (4466 eiro) sods. Šī summa tiks novirzīta NHL Spēlētāju ārkārtas palīdzības fondam.

Otrdienas mačā Olivjē pēc sadursmes pie apmales otrā perioda vidū no aizmugures ar nūju iesita Balinskim starp kājām. Balinskis saļima uz ledus, bet "Blue Jackets" uzbrucējs saņēma piecu minūšu un spēles sodu. 

Pats Olivjē pēc spēles atvainojās komandas biedriem par savu rīcību, taču zināms, ka viņš nav no pieklājīgākajiem hokejistiem līgā. Sākot astoto sezonu NHL, viņš pamanījies nopelnīt jua 506 soda minūtes. Pēdējās divās sezonās viņa soda minūšu skaits pārsniedzis 100 - 139 un 101. Šīs sezonas piecās spēlēs viņam jau 27 soda minūtes, taču lielākā daļa saņemtas pēc rupjības pret Balinski. 

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ASVFloridas "Panthers"NHLKolumbusas "Blue Jackets"Uvis Jānis Balinskis

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