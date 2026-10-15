No Valmieras līdz NBA. Pagājušās sezonas LBL čempions noslēdz negarantētu līgumu ar "Lakers"
Bijušais "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) spēlētājs Anivaniva Teits-Džounss noslēdzis negarantētu jeb "Exhibit 10" līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Losandželosas "Lakers", trešdien paziņoja komanda.
25 gadus vecais jaunzēlandietis pagājušajā sezonā palīdzēja "Valmiera Glass"/ViA triumfēt Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL), vidēji izceļoties ar 15,9 punktiem, 6,9 izcīnītām atlēkušajām bumbām un 2,7 rezultatīvām piespēlēm, kļūstot par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP. Kopā ar Valmieras vienību Teits-Džounss kļuva arī par Latvijas čempionu un Latvijas kausa ieguvēju.
"Exhibit 10" līgums ir vienošanās uz vienu gadu par minimālo summu, tomēr tā nav garantēta. Komanda var spēlētāju nosūtīt uz G-līgu vai līdz sezonas sākumam noslēgt divvirzienu līgumu, no basketbolista neatsakoties. Jaunā NBA sezona sāksies gan jau pēc pāris dienām, respektīvi, 20. oktobrī.
Pirms nonākšanas Valmierā, kas bija viņa pirmā pieredze profesionālajā basketbolā, Teits-Džounss četrus gadus spēlēja NCAA Havajas "Hilo Vulcans" un Sandjēgo "Tritons". Abās komandās viņš izcēlās ar daudzpusīgu statistiku.
‼️BREAKING NEWS:‼️ Aniwaniwa Tait-Jones signed an E10 contract with the Los Angeles Lakers!! #Kiwihoopers https://t.co/kI0Lf4CJR9— Kiwi Hoopers🇳🇿🏀 (@KiwiHoopers) October 15, 2026