Leģendārais Lionels Mesi vienā vakarā zaudē divus rekordus UEFA Čempionu līgā
Trešdien, 14. oktobrī, UEFA Čempionu līgas ietvaros Kilians Mbapē un Ērlings Holanns laboja līdz šim divus Lionelam Mesi piederošus turnīra rekordus.
Francūzis Kilians Mbapē trešdien kļuva par jaunāko futbolistu, kurš aizvadījis 100 UEFA Čempionu līgas spēles, trešdien Madrides "Real" izbraukuma mačā pret "AS Roma" sasniedzot šo atzīmi 27 gadu vecumā.
Savā 100. spēlē Mbapē izcēlās arī ar vārtu guvumu, palīdzot "Real" svinēt panākumu ar 4:3 (1:1). Mbapē pārspēja leģendārā argentīnieša Lionela Mesi rekordu, kurš simto spēli aizvadīja 28 gadu vecumā 2015. gada septembrī.
Tas nebija vienīgais rekords, ko Mesi zaudēja trešdien. Ērlings Holanns guva divus vārtus Mančestras "City" zaudējumā 2:4 (0:3) mājās pret Parīzes "Saint-Germain", palielinot savu vārtu skaitu līdz 61 vārtu guvumam 60 spēlēs šajā turnīrā.
UEFA vēsta, ka Holanns, būdams 26 gadus un 85 dienas vecs, kļuva par jaunāko spēlētāju, kurš sasniedzis 60 gūto vārtu atzīmi Čempionu līgā, par vienu dienu pārspējot Mesi rekordu.
Mbapē trešdien guva savus 72. vārtus Čempionu līgā, kas turnīra visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā viņam ļāva apsteigt bijušo "Real" spēlētāju Raulu Gonsalesu un pakāpties uz piekto vietu, savukārt Holanns ar 61 vārtu guvumu šajā sarakstā ir septītais.