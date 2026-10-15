Čempionu līgas titula īpašniece PSG izrēķinās ar Mančestras "City", "Real" vareni atspēlējas pret Žuzē Morinju bijušo klubu
Trešdien, 14. oktobrī, noslēdzās UEFA Čempionu līgas pamatturnīra otrās kārtas spēles, kurās netrūka aizraujošu maču.
Iepriekšējo divu sezonu UEFA Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" (PSG) trešdien otrās kārtas spēlē viesos pārspēja Mančestras "City". Tāpat kā PSG, otro uzvaru sezonā svinēja arī Birmingemas "Aston Villa", "Stuttgart", "Liverpool", Madrides "Real" un Seviljas "Real Betis", turklāt madridieši to paveica pēc iespaidīgas atspēlēšanās.
Parīzieši viesos bija pārāki ar rezultātu 4:2 (3:0). Mača 13. minūtē straujā parīziešu pretuzbrukumā Dezirē Duē izdarīja sitienu no distances un raidīja bumbu vārtu stūrī. Divas minūtes vēlāk pēc Usmans Dembelē pēc saspēles ar Duē sita bumbu tīklā un panāca jau 2:0 PSG labā. Vēlāk, 32. minūtē, pēc mājinieku paviršības soda laukumā Vitors Ferreira jeb Vitinja izpildīja precīzu sitienu no apmēram 16 metriem - 3:0.
Erling Haaland keeps breaking records 👏 #UCL https://t.co/slMSEMzcBO— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Mančestras komanda pārtraukumā veica trīs maiņas, un viens no spēlē iesaistītajiem futbolistiem Ilimans Ndiajē 53. minūtē iecentrēja bumbu soda laukumā, kur precīzu sitienu ar galvu izpildīja Ērlings Holanns. Mājinieku atspēlēšanos apslāpēja Manjess Akliuše, pēc kura sitiena Džanluidži Donnarumma neveikli ķēra bumbu un tā nonāca vārtos - 62. minūtē 4:1. Laukuma saimnieki tomēr vēl vienus vārtus atguva, 75. minūtē pēc Ajuba Buadi piespēles izceļoties Holannam.
Tikmēr Madrides "Real" pamatlaika pēdējās desmit minūtēs atspēlēja divu vārtu deficītu un viesos ar rezultātu 4:3 (1:1) uzvarēja "AS Roma" vienību, kuru vēl nesen trenēja esošais "Real" stūrmanis Žuzē Morinju.
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Spēles 20. minūtē Romas komandu vadībā izvirzīja Martens de Rūns ar meistarīgu sitienu ārpus soda laukuma robežām. Mazliet vēlāk tuvu 2:0 panākšanai bija Donjels Malens, taču "Real" vārtsargs Tibo Kurtuā laboja savu kļūdu un liedza bumbai šķērsot vārtu līniju. Turklāt 25. minūtē Kilians Mbapē ar teicamu tālšāvienu izlīdzināja rezultātu.
Otrā puslaika sākumā madridieši zaudēja bumbu savā laukuma pusē un 51. minūtē Itālijas vienībai vadību atguva Malens. Sešas minūtes vēlāk Matiass Sule ar piespēli atrada Malenu, kurš izgāja viens pret Kurtuā un panāca jau 3:1.
Madridiešu atspēlēšanos 83. minūtē ievadīja Karloss Espi, kurš vārtu priekšā bija pirmais pie atlēkušās bumbas. Divas minūtes vēlāk pēc Arda Gilera stūra sitiena 3:3 panāca Endriks, bet pamatlaika pēdējā minūtē "Real" komandai uzvaru izrāva Antonio Rīdigers pēc vēl viena Gilera izpildītā stūra sitiena.
Dienas pārliecinošāko uzvaru svinēja Birmingemas "Aston Villa", kas mājās ar rezultātu 6:0 (3:0) bija pārāka pār Stambulas "Fenerbahce" futbolistiem. Spēles 12. minūtē pēc centrējuma soda laukumā bumba nonāca pie Džoana Manzambi, kurš no apmēram desmit metriem sita to vārtos - 1:0 "Aston Villa" labā. Puslaika otrajā pusē, 31. minūtē, Nikolā Džeksons ar sitienu aiz soda laukuma robežas nostiprināja angļu klubam vadību. Astoņas minūtes vēlāk Džeksons ar vēl vienu tālu sitienu panāca jau 3:0 mājinieku labā.
Aston Villa's biggest European win 🦁 #UCL https://t.co/LcpI3mj0d7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Otrā puslaika vidū, 68. minūtē, Ross Bārklijs realizēja 11 metru soda sitienu un vēl vairāk nostiprināja Birmingemas vienības vadību. Četras minūtes vēlāk Bārklijs ar sitienu no soda laukuma stūra panāca jau 5:0, taču vēlāk viņš un Ibrahims Mbajē traumu dēļ tika nomainīti. Punktu mājinieku uzvarai pielika Tamijs Abrahams ar vārtiem pamatlaika pēdējā minūtē.
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Tikmēr Seviljas "Real Betis" savā laukumā ar rezultātu 3:2 (0:0) guva virsroku pār "Porto". Otrā puslaika otrajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Abdesamads Ezalzuli, kurš soda laukumā iegrieza bumbu vārtu stūrī. Mazliet vēlāk, 54. minūtē, Gabri Vega ar teicamu soda sitienu panāca 1:1, bet 61. minūtē Samu Aghehova ar sitienu no soda laukuma līnijas nodrošināja vadību jau "Porto" vienībai. Puslaika turpinājumā, 74. minūtē, Kučo Ernandess panāca 2:2, bet desmit minūtes vēlāk Isko ar realizētu 11 metru soda sitienu atguva Seviljas vienībai vadību.
Doneckas "Shakhtar", mājas spēli aizvadot Lielbritānijā, ar rezultātu 3:1 (1:1) uzvarēja Atēnu AEK. Mača 28. minūtē Stavrs Pilis pašaizliedzīgi nospēlēja uzbrukumā un piespēlēja Lovro Majeram, kurš panāca 1:0 AEK labā, bet sešas minūtes vēlāk ar 11 metru soda sitienu rezultātu izlīdzināja Pedru da Silva jeb Pedrinju. Spēles 80. minūtē "Shakhtar" futbolistiem vadību nodrošināja Tobiass Vinisiuss, bet sešas minūtes vēlāk 3:1 panāca Gleikers Mendosa.
Izbraukuma spēlē sauso uzvaru svinēja "Stuttgart", kas ar rezultātu 3:0 (1:0) bija pārāka pār Bratislavas "Slovan". Štutgartes vienību 29. minūtē vadībā izvirzīja Denizs Undavs, kuru ar piespēli brīvajā zonā atrada Angelo Stillers. Spēles 64. minūtē bumbu savos vārtos ieraidīja Sandro Kruss, bet pamatlaika beigās 3:0 panāca Ermedins Demirovičs.
Ļoti rezultatīvu uzvaru svinēja "Liverpool", kas viesos ar rezultātu 6:3 (3:0) uzvarēja Lincas LASK. Trīsreiz bumbu LASK vārtos ieraidīja Bredlijs Barkolā, vārtus guva un divos precīzos sitienos asistēja Džeremijs Frimpongs, tāpat liverpūliešu rindās izcēlās Ronalds Arauho un Lūiss Kumā. Lincas vienībā divus vārtus guva Floriāns Flekers, kuram, tāpat kā Robertam Ļubičičam, vārtu guvumos asistēja Njabeje Dibango.
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Vēl trešdien Roterdamas "Feyenoord" mājās ar 3:2 (1:1) uzvarēja debitanti "Como". Viesus 18. minūtē vadībā izvirzīja Asāns Diajo, bet pāris minūtes vēlāk 1:1 panāca Dživajs Zehiels. Spēles 52. minūtē mājiniekiem vadību deva Hadžs Musa, savukārt 81. minūtē bumbu savos vārtos ieraidīja Roberts Sančess - 3:2. Jau kompensācijas laikā "Como" komandai vienus vārtus atguva Anastasis Duviks.
Citā spēlē "Bodo"/"Glimt" mājās ar rezultātu 1:0 (0:0) pieveica Dortmundes "Borussia". Vienīgos vārtus otrā perioda sestajā minūtē guva Frēdriks Šēvolls.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem. Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".
📊 After matchday 2... #UCL https://t.co/dZkKOu1wyD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026