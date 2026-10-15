Smirnovs izceļas ar rezultatīvu piespēli, taču tas neglābj viņa komandu no zaudējuma
Latvijas hokejists Deniss Smirnovs trešdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, tomēr viņa pārstāvētā “Ajoie” izbraukumā ar 3:6 piekāpās “Lausanne” vienībai.
Smirnovs asistēja komandas otro vārtu guvumā, kad trešā perioda 15. minūtē Daniels Kars samazināja rezultāta starpību līdz 2:5. Jau pirmajā trešdaļā “Ajoie” nonāca iedzinējos ar 0:3, un atlikušajā spēles daļā atspēlēties vairs neizdevās.
Latvijas uzbrucējs laukumā pavadīja 18 minūtes un 26 sekundes, izdarīja trīs metienus pa vārtiem un uzvarēja 11 no 20 iemetieniem. Spēli viņš noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1. Šosezon Smirnovs 12 spēlēs iekrājis sešus rezultativitātes punktus – vienus vārtus un piecas rezultatīvas piespēles.
“Ajoie” ar 16 punktiem 12 spēlēs ieņem sesto vietu Šveices līgas kopvērtējumā, savukārt “Lausanne” ar 18 punktiem atrodas piektajā pozīcijā. Turnīra līdere ar 27 punktiem desmit mačos ir cita Latvijas hokejista, Rūdolfa Balcera, pārstāvētā Cīrihes “Lions”.