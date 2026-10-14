Kate Vilka uguņo Eirokausā! Latvijas basketboliste palīdz Itālijas klubam izcīnīt pārliecinošu uzvaru
Latvijas basketboliste Kate Vilka trešdien guva 18 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa grupu turnīra pirmajā spēlē un Laura Meldere pievienoja četrus punktus, latviešu pārstāvētajai Kampobaso "Magnolia" komandai izcīnot uzvaru.
"Magnolia" G grupas spēlē mājās ar rezultātu 75:53 (17:16, 23:11, 17:15, 18:11) pārspēja Slovēnijas vienību Celjes "Cinkarna".
Vilka laukumā bija 28 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Viņas kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, otrs labākais +/- rādītājs komandā (+29) un otra labākā efektivitāte (17).
Meldere 18 minūtēs un 24 sekundēs grozā raidīja divus no trīs divpunktu metieniem, nerealizēja divus tālmetienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, tika pie vienas kļūdas, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+13) un tika pie četriem efektivitātes koeficienta punktiem.
"Magnolia" komandā rezultatīvāka par Vilku bija tikai Sāra Madera, kura guva 19 punktus.
Vēl šajā grupā "Brno" ar 72:60 uzvarēja "Nyon" basketbolistes.
Tikmēr Nikolas Priedes pārstāvētā Ferrolas "Baxi" D grupas spēlē viesos ar rezultātu 68:96 (17:27, 11:18, 18:29, 22:22) zaudēja Pirejas "Oympiacos". Priede nepilnās 18 minūtēs guva divus punktus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles un iekrāja labāko +/- rādītāju komandā (-5).
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Šajā pašā grupā Dignas Strautmanes pārstāvētā Vroclavas "Sleza" ceturtdien viesosies pie "Mersin" basketbolistēm.
Eirokausā piedalās 48 komandas, kas sadalītas 12 grupās pa četrām vienībām. Pēc divu apļu turnīra katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas iekļūs izslēgšanas spēlēs, kur tām pievienosies vēl četri no Eirolīgas pamatturnīra izkritušie klubi.
Izslēgšanas spēles sāksies janvārī, bet Eirokausa ieguvēji tiks noskaidroti aprīļa sākumā.
Pērn par FIBA Eirokausa uzvarētājām kļuva Turcijas kluba "Mersin" basketbolistes.
FIBA Eirokauss ir pēc spēka otrais turnīrs aiz FIBA Eirolīgas.