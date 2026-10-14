“Ja mēs tagad rādītu savu labāko spēli, es sāktu uztraukties!” “Rīgas zeļļu” treneris pēc uzvaras nāk klajā ar negaidītu atziņu
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" sezonas ievadā nepievērš uzmanību turnīra tabulai un par to domās tikai pēc regulārās sezonas beigām, pēc otrās uzvaras Eirokausā atzina Latvijas vienības galvenais treneris Roks Kondratavičs.
"Laba komandas uzvara. Kontrolējām visu spēli. Beigās bija nedaudz nervozāk, bet līdz beigām nospēlējām stabili. Esmu priecīgs par to, arī par faniem, kuri šodien bija kā mūsu sestais spēlētājs. Esmu priecīgs, ka varējām līdzjutējiem sniegt uzvaru," preses konferencē teica rīdzinieku stūrmanis.
Kondratavičs norādīja, ka pirms Eirokausa sezonas sākuma nedomāja, ka turnīru izdosies iesākt ar bilanci 2-1.
"Gribu, lai spēlētājiem ir mentalitāte, ka mēs ejam no spēles uz spēli. Regulārās sezonas turnīra tabulu skatīsimies tikai tad, kad regulārā sezona būs beigusies. Man bija interesanti, kā mēs izskatīsimies šajā līgā. Pārāk daudz par to nedomājām pirms pirmajām trīs spēlēm, bet šobrīd jūtu, ka varam spēlēt šajā līgā. Tas ir vissvarīgākais mums un spēlētājiem, ka varam cīnīties par uzvarām. Tā ir tikai papildu motivācija," viņš skaidroja.
Lomažs viesu rindās 29 uz laukuma pavadītajās minūtēs guva 14 punktus. "Rīgas zeļļu" treneris izcēla, ka bijis viegli sagatavoties Lomaža spēlei, jo viņa asistenti latviešu basketbolistu ļoti labi pazīst.
"Mani asistenti zina par viņu visu, bet tas ir Lomažs - dažreiz tu zini par viņu pilnīgi visu, bet tas tāpat būs par maz, jo viņš ir augstas klases spēlētājs. Mums galvenais bija likt viņam vairāk spēlēt bez bumbas, jo zinām, kādu maģiju viņš var parādīt ar bumbu. To viņš arī darīja spēles beigās, lika mums nedaudz panervozēt," atklāja treneris.
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Kondratavičs piebilda, ka, neskatoties uz panākumu, tāpat sagaida no saviem spēlētājiem labāku sniegumu.
"Joprojām bija daudz kļūdu. Ielaidām pārāk daudz punktu, 79 joprojām ir par daudz. Varējām izvairīties no dažām kļūdām. Bija vairākas domāšanas kļūdas, kurās spēlētāji nespēja saglabāt līmeni, kurā mēs gribam būt. Ticu, ka spēlētāji var būt stabilāki," viņš stāstīja.
"Ir tikai sezonas sākums un pagaidām pat nevēlos redzēt labāko basketbolu. Ja mēs tagad rādītu savu labāko spēli, tad es par to sāktu uztraukties. Vairāki spēlētāji vēl nav sasnieguši savu labāko formu, un kļūsim tikai labāki. Nevaram spēlēt tikai ar sešiem vai septiņiem spēlētājiem rotācijā, man vajag, lai arī jaunie spēlētāji varētu dod pienesumu. Mums vēl ir daudz rezervju," lietuviešu speciālists turpināja.
"Rīgas zeļļi" pirmajās Eirokausa spēlēs savā laukumā ar 86:84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona", bet viesos ar 86:87 zaudēja Vācijas komandai Rostokas "Seawolves".
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.