Valmieras basketbolisti savu līdzjutēju priekšā izcīna pirmo uzvaru FIBA Eiropas kausā
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" trešdien izcīnīja savu pirmo uzvaru FIBA Eiropas kausā.
Sezonas otrajā mačā valmierieši mājās ar rezultātu 82:74 (21:17, 18:15, 17:20, 26:22) pārspēja Tallinas "Bigbank"/"Kalev".
Valmieras komandā ar 20 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un piecām atlēkušajām bumbām izcēlās Derens Viljamss, 16 punktus guva Verners Kohs, 13 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un četras pārtvertas bumbas bija Aminu Mohamedam, bet 11 punktus guva Džeiks Heidbreders. Vēl Brīsam Makbraidam bija deviņi punkti, bet Prinss Oduru trīs bloķētiem metieniem pievienoja sešus punktus un piecas atlēkušās bumbas.
Talliniešiem 22 punkti un 12 bumbas zem groziem bija Damjanam Forestam. Rinalds Mālmanis pret savu bijušo komandu guva vienu punktu un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.
Pirmajā cīņā valmierieši izbraukumā ar 77:79 zaudēja Kosovas vienībai "Bashkimi", bet tallinieši savā laukumā ar 84:78 pieveica Turcijas vienību "Korfez".
F grupā spēlē arī Lielbritānijas vienība "Manchester" un Francijas komanda "Elan Chalon".
Jau ziņots, ka pirms tam "VEF Rīga" viesos ar rezultātu 110:94 (24:26, 26:30, 30:16, 30:22) pārspēja Baku "Neftchi".
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FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadīs divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".