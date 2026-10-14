Vēl viens panākums Eiropā! “Rīgas zeļļi” Eirokausa mačā pārspēj Slovēnijas čempionus
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Eirokausa mačā pārspēja Riharda Lomaža pārstāvēto Ļubļanas "Olimpija", svinot otro uzvaru trīs spēlēs.
"Rīgas zeļļi" savā laukumā bija pārāki ar rezultātu 89:79 (27:18, 29:22, 16:19, 17:20).
Laukuma saimniekiem ar 21 punktu, septiņām atlēkušajām bumbām un deviņiem izprovocētiem pārkāpumiem izcēlās Tailers Vols, 17 punkti bija Tonijam Pērkinsam un Martīnam Varnam, 14 punktus guva un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Bens Šungu, bet 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Ivanam Tkačenko.
Pretinieku rezultatīvākais spēlētājs Entonijs Kouens guva 23 punktus, bet Lomažam 29 minūtēs bija 14 punkti, trīs atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles.
Rīdzinieki maču sāka ar izrāvienu 12:2, pusi no šiem punktiem gūstot Šungu. Arī turpmāko ceturtdaļu mājinieku pārsvars svārstījās desmit punktu robežās, bet pirmās desmit minūtes Roka Kondrataviča vadītā komanda noslēdza ar 27:18 savā labā. Otrajā ceturtdaļā "Rīgas zeļļi" vēl vairāk nostiprināja savu pārsvaru un puslaiku uzvarēja ar 56:40. Pirmajās 20 minūtēs visus savus izpildītos metienus realizējaTkačenko, kurš puslaikā guva 12 punktus, turklāt ukrainis veiksmīgi ierobežoja Lomažu.
Otrā puslaika sākumā "zeļļu" pārsvars pārsniedza jau 20 punktus, taču pretinieki atbildēja ar izrāvienu 10:0 un deficītu sadzēsa par pusi. Piebremzējot pretinieku izrāvienu, "Rīgas zeļļi" pārsvars nostabilizējās atkal ap desmit punktiem. Ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē Lomažs ar diviem precīziem tālmetieniem centās atjaunot intrigu mačā, taču mājinieki vadību noturēja un svinēja uzvaru.
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"Rīgas zeļļi" ar vienu uzvaru divos mačos ieņem ceturto vietu astoņu komandu grupā, bet Lomaža pārstāvētā vienība ar diviem zaudējumiem ir septītā.
"Rīgas zeļļi" pirmajās Eirokausa spēlēs savā laukumā ar 86:84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona", bet viesos ar 86:87 zaudēja Vācijas komandai Rostokas "Seawolves".
"Olimpija" pirmajās divās cīņās viesos ar 81:85 piekāpās Burgosas "San Pablo" no Spānijas un savā laukumā ar 64:75 - Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas.
2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" pagājušajā sezonā LIBL nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas.
Pēdējo sešu gadu Slovēnijas čempione un pēdējo piecu gadu Slovēnijas kausa ieguvēja iepriekšējā Eirokausa sezonā tika līdz ceturtdaļfinālam.
A grupā vēl spēlē arī Francijas "Le Mans" un Grieķijas komanda Saloniku "Aris".
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Pamatturnīrā 32 komanda irs sadalītas četrās grupās, aizvadot divu apļu sacensības. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības.
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".