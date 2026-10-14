Latvijas jaunie futbolisti pārsteidz Eiropā! "Super Nova" pārvar UEFA Jaunatnes līgas pirmo kārtu
"Super Nova" futbolisti trešdien Rīgā sasniedza UEFA Jaunatnes līgas otro kārtu.
Pirmās kārtas atbildes mačā "Super Nova" ar 1:0 (1:0) pārspēja Ziemeļīrijas komandu "Cliftonville", divu maču summā uzvarot ar 1:0.
Vienīgos vārtus šajā spēlē guva Georgijs Bombāns, kurš ceturtajā minūtē realizēja 11 metru soda sitienu.
Pirms teju mēneša Belfāstā abu komandu cīņa noslēdzās bezvārtu neizšķirti 0:0.
"Super Nova" otrajā kārtā spēkosies ar Zviedrijas vienību "Hammarby".
UEFA Jaunatnes līgā atsevišķos zaros sacenšas nacionālie čempioni un UEFA Čempionu līgas klubu jaunatnes komandas, vienotā izslēgšanas spēļu turnīrā kopā spēkojoties nākamā gada februārī. No nacionālo čempionu zara tajā iekļūs desmit trešo kārtu pārvarējušās komandas.
Šī ir septītā reize, kad Latvija ir pārstāvēta Eiropas prestižākajā klubu futbola turnīrā jauniešiem. 2024. gada sezonā "Daugavpils" kļuva par pirmo Latvijas vienību, kas pārvarēja pirmo sacensību kārtu, bet pērn "Jelgava" pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 2:3 atzina Islandes komandas "Akureyri" pārākumu.