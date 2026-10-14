"VEF Rīga" neapturama! Rīdzinieki Eiropas kausā svin vēl vienu pārliecinošu uzvaru
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien izcīnīja uzvaru arī otrajā FIBA Eiropas kausa spēlē, viesos ar rezultātu 110:94 (24:26, 26:30, 30:16, 30:22) pārspējot Baku "Neftchi".
Rīdziniekiem Rihards Aleksandrovs aizvadīja savā profesionālajā karjerā ražīgāko spēli un izcēlās ar 27 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem. Džordans Sīrss pievienoja 18 punktus, piecas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, Mareks Mejeris bija tuvu "triple-double", jo šajos rādītājos sakrāja 15+9+8, Ojārs Siliņš guva 13 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, tāpat 13 punkti bija Luisam Rodrigesam, bet 12 punkti, četras atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Keilebam Esbrijam.
Pretiniekiem 25 punktus guva Šakīls Praiss, 15 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Aleksam Stepanovičam, bet 15 punktus guva un deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Elaidža Hokinss.
Spēles pirmajā puslaikā pretinieki izpildīja tālmetienus ar augstu precizitāti (43%) un ar "trejačiem" guva teju pusi savu punktu, atrodoties vadībā ar 56:51. Rīdziniekiem lielu artavu rezultātā deva Aleksandrovs ar 17 punktiem pirmajās 20 minūtēs.
Otrā puslaika sākumā viesi vairākas reizes piespieda pretiniekus kļūdīties uzbrukumā un ātri pārņēma vadību, pēc trešās ceturtdaļas iekrājot astoņu punktu pārsvaru (80:72). Noslēdzošajā desmitminūtē mājinieki nespēja sadeldēt "VEF Rīga" pārsvaru un viesi svinēja drošu uzvaru.
Rīdzinieki pirmajā Eiropas kausa mačā savā laukumā ar 106:83 apspēlēja Plovdivas "Lokomotiv" no Bulgārijas, bet "Neftchi" izbraukumā ar 58:78 piekāpās Grieķijas "Mykonos".
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H grupā spēlē arī Šveices vienība "Fribourg" un "Oradea" no Rumānijas.
Vēl šodien šajā pašā turnīrā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" mājās uzņems Tallinas "Bigbank"/"Kalev".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadīs divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".