Ostapenko Uhaņas "WTA 1000" dubultspēlēs sasniedz ceturtdaļfinālu.
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Šodien 17:29
Ostapenko dramatiskā cīņā sasniedz Uhaņas turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji trešdien izcīnīja uzvaru supertaibreikā un Uhaņas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensībās iekļuva ceturtdaļfinālā.
Ar ceturto numuru izsētais Latvijas un Taivānas duets otrajā kārtā ar 2-6, 7-6 (7:0), 10:7 uzvarēja amerikānieti Sofiju Keninu un krievieti Irinu Hromačevu.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste tika pie 215 WTA dubultspēļu ranga punktiem.
Ostapenko un Sje bija brīvas no pirmās kārtas cīņas.
Jau ziņots, ka vienspēļu sacensībās Ostapenko, kura WTA rangā ierindojas 34. pozīcijā, trešdien otrajā kārtā ar 2-6, 7-6 (9:7), 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Džesiku Pegulu (WTA 4.).
Turnīrs Uhaņā notiek cietā seguma kortos un ir pēdējās "WTA 1000" līmeņa sacensības sezonā.