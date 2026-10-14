Latvijas Olimpiskā komiteja vizītē Briselē iestājas par sporta finansējumu
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš kopā ar Latvijas Futbola federāciju Briselē darba sesijā ticies ar politiķiem un aicinājis aktīvāk atbalstīt sportam būtisku normu iekļaušanu Eiropas savienības finansējuma regulējumā 2028. līdz 2034. gadam.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš un Latvijas Futbola federācijas (LFF) pārstāvis Kārlis Boitmanis Briselē aizvadījuši piesātinātu un produktīvu darba sesiju, tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputātiem Vili Krištopanu, Nilu Ušakovu, Reini Pozņaku, Mārtiņu Staķi un Robertu Zīli, kā arī EK Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta (DG EAC) ģenerāldirektora vietnieku Normundu Popenu un stratēģisko partneri – Eiropas Olimpiskās komitejas (EOC) ES biroju. Vizīte norisinājās EOC, UEFA, LOK un LFF kopīgās iniciatīvas ietvaros, kuras laikā plānots tikties ar visu Eiropas Parlamentā pārstāvēto politisko grupu Latvijas deputātiem. Tikšanās laikā sporta nozares pārstāvji aicināja aktīvi atbalstīt un aizstāvēt sportam būtisku normu iekļaušanu nākamajā Eiropas Savienības finansējuma regulējumā 2028.–2034. gadam, īpaši kontekstā ar priekšlikumu par Eiropas fonda izveidi un Nacionālajiem un reģionālajiem partnerības plāniem (NRPP).
LOK uzsver, ka sports palīdz īstenot sabiedrības veselības, izglītības, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības politiku. Tā kā pieejama sporta infrastruktūra un regulāras fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas gan pilsētās, gan lauku teritorijās, ir nepieciešams skaidrs regulas pamats, kas ļautu dalībvalstīm partnerības plānos paredzēt atbilstošus sporta ieguldījumus. Šis regulas atbalsts būtu reāls pamats sporta investīciju virzīšanai arī Latvijas partnerības plānā, kur konkrētas prioritātes un finansējums tiktu noteikti tālākajā plāna sagatavošanas procesā.
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LOK aicinājums balstās uz Eiropas sporta organizāciju ierosinājumiem un EOC ES biroja oficiālo pozīciju un kampaņu “Sports ir investīcija, nevis izdevumi”. Tās ietvaros deputāti tika aicināti atbalstīt normas, kas ļauj finansēt vietējai sabiedrībai pieejamas sporta infrastruktūras attīstību un atjaunošanu, kā arī aizstāvēt sporta sasaisti ar veselības profilaksi, Eiropas vērtībām, integrēto teritoriju attīstību un aktīvo tūrismu. Latvijas sporta organizāciju mērķis ir nodrošināt šo priekšlikumu saglabāšanu kompromisa redakcijā gan Eiropas Parlamenta pozīcijā, gan turpmākajās sarunās ar Padomi un Komisiju.
Tāpat LOK aicina veicināt fonda sasaisti ar ES sporta, jaunatnes un kultūras politiku un nodrošināt savstarpēji papildinošu finansējumu ar tādām programmām kā Erasmus+ un AgoraEU. Programma Erasmus+ viena pati nespēj nodrošināt pilnu sporta starpnozaru potenciālu, tāpēc nepieciešama mērķtiecīga sporta integrēšana visā ES finansējuma instrumentu klāstā. Tā kā pieprasījums pēc Erasmus+ Sport kopš 2023. gada ir pieaudzis par 112 %, sasniedzot rekordu ar 3 177 pieteikumiem, EOC ES birojs aicina palielināt Erasmus+ kopējo budžetu līdz vismaz 47,5 miljardiem eiro, vismaz 5 % no tā skaidri iezīmējot sportam un paplašinot sportistu, treneru un brīvprātīgo mācību mobilitāti.
EOC un Eiropas Parlamenta apkopotie dati spilgti apliecina sporta nozares daudzpusīgo efektu uz tautsaimniecību un sabiedrības veselību. Katrs sportā ieguldītais viens eiro rada aptuveni piecu eiro atdevi ekonomiskajos un sociālajos ieguvumos, un sporta nozares kopējais devums veido 2,12 % no ES kopējā iekšzemes kopprodukta, kamēr ES valstu valdības atpūtai un sportam tērē vien 0,4 % no IKP jeb 67,6 miljardus eiro. Vienlaikus fiziskās pasivitātes izraisītās sekas un hroniskās slimības Eiropas veselības aprūpes sistēmām ik gadu izmaksā 80 miljardus eiro, lai gan profilaktiskajai veselības aprūpei ES valstis novirza vien 5,5 % no sava veselības budžeta. Tāpat nozarē vērojama dinamiska izaugsme - nodarbinātība sportā gada laikā augusi par 8,1 %, seši procenti Eiropas iedzīvotāju iesaistās brīvprātīgajā darbā caur sportu, un sporta tūrisms jau veido desmito daļu no visas pasaules tūrisma izdevumiem.
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"Mūsu ambīcija ir skaidra: nodrošināt mērķtiecīgu finansējuma iezīmēšanu sportam nākamajā Erasmus+ programmā un nodrošināt sporta integrēšanu plašākā ES finansējuma instrumentu klāstā. Tā kā sports veicina tik daudzas Eiropas prioritātes – no izglītības un sociālās iekļaušanas līdz veselībai, ilgtspējai un ekonomiskajai attīstībai –, tas ir pelnījis atbilstošu atzinību un atbalstu. Jautājums nav par to, vai Eiropa var atļauties investēt sportā, bet gan par to, vai tā var atļauties to nedarīt," uzsver LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.