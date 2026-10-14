Rosina piešķirt Latvijas pilsonību ukraiņu kanoe airētājam Mičudam
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija rosina par Latvijas pilsoni atzīt Ukrainas pilsoni Danilo Mičudu, kurš Latvijā dzīvo kopš 2022. gada un nodarbojas ar kanoe airēšanu.
Komisija lūgusi attiecīgo likumprojektu iekļaut ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā un atzīt to par steidzamu. Komisijas izstrādātais likumprojekts paredz atzīt Mičudu par Latvijas pilsoni. Deputāti rosina likumprojektu nodot tikai atbildīgajai komisijai un izskatīt pirmajā lasījumā tajā pašā Saeimas sēdē bez atkārtotas skatīšanas komisijā.
Likumprojekta anotācijā teikts, ka Mičuda Latvijā ieradās pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, lai turpinātu sportista karjeru. Viņš trenējas Limbažu novada Sporta skolā, apgūst latviešu valodu un integrējas Latvijas sabiedrībā. Sportists vēlas savu turpmāko profesionālo un personīgo dzīvi saistīt ar Latviju, kā arī pārstāvēt valsti starptautiskajās sacensībās un olimpiskajās spēlēs.
Anotācijā norādīts, ka 2025. gadā Mičuda Eiropas U-23 čempionātā 500 metru distancē ieņēma 12.vietu, pasaules U-23 čempionātā 1000 metru distancē bija 33.vietā, bet pasaules kausa sacensībās 1000 metru distancē ierindojās 29.vietā. Viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā atbalsta Latvijas Kanoe federācija un Latvijas Olimpiskā komiteja, kas norāda uz sportista potenciālu nākotnē pārstāvēt Latviju starptautiskajās sacensībās, tostarp 2028. gada Losandželosas olimpiskajās spēlēs.
Komisija secinājusi, ka Mičuda mērķtiecīgi veido noturīgu saikni ar Latviju un ar savu sportisko darbību var sniegt ieguldījumu Latvijas sporta attīstībā un valsts pārstāvniecībā starptautiskajā sporta vidē. Likumprojekts paredz viņu atzīt par Latvijas pilsoni, saglabājot Ukrainas pilsonību.