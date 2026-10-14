Infantino pirms FIFA prezidenta vēlēšanām nāk klajā ar priekšlikumu, kas dotu nacionālajām federācijām krietni lielāku finansējumu
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) saviem biedriem ierosinās izveidot 6,35 miljardu ASV dolāru attīstības fondu nākamajam četru gadu ciklam, tajā iekļaujot palielinātu summu - 25 miljonus ASV dolāru katrai nacionālajai federācijai, aģentūrai "The Associated Press" (AP) atklājušas par ieceri informētas personas.
FIFA finansiālajam segumam plāno izmantot pēdējā Pasaules kausa ieņēmumus. Tiek vēstīts, ka papildu līdzekļus saņems visas 211 FIFA dalībvalstu federācijas, kurām līdz šim četru gadu periodā bija paredzēts saņemt 10 miljonus dolāru. FIFA prognozē, ka 2022.-2026. gada ciklā ieņēmumi sasniegs aptuveni 15 miljardus ASV dolāru, ieskaitot vīriešu Pasaules kausu, ko rīkoja ASV, Kanāda un Meksika, kas ievērojami pārsniedz prognozes, abi avoti pastāstīja AP.
Šis priekšlikums nāk brīdī, kad Eiropas futbola līderi meklē kandidātu, lai mēģinātu gāzt Džanni Infantino no FIFA prezidenta amata. Pašreizējais FIFA prezidents Infantino plāno kandidēt uz ceturto termiņu nākamā gada martā paredzētajā FIFA kongresā, tomēr viņa pozīcijas vairs nav tik stabilas kā agrāk pēc vasarā notikušā skandāla ar iniciatīvu pārdot Pasaules kausa komerctiesības privātiem investoriem. Infantino plānu par nepieņemamu nosauca trīs konfederācijas, bet Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) vairākkārt teikusi, ka Infantino ir zaudējis tās uzticību.
Kā atklāj AP, 28. septembrī sešu kontinentālo futbola konfederāciju vadītāji saņēma vēstuli no Infantīno ar jauno plānu par 6,3 miljardu ASV dolāru sadalīšanu un 25 miljonu dolāru piešķiršanu federācijām, kuru paredzēts galīgi apstiprināt gaidāmajā FIFA padomes sēdē un pieņemt kongresā martā. "Kopumā jūsu iesniegtie priekšlikumi apstiprina plašu vienprātību par galveno mērķi - FIFA finansiālajai veiksmei jākalpo futbolam un visām 211 FIFA dalībvalstu asociācijām," vēstulē norādīja Infantino. "Esmu pārliecināts, ka kopā mēs varam panākt ilgtspējīgu un pienācīgi atbalstītu rezultātu FIFA dalībvalstu asociācijām un futbolam visās pasaules daļās." Avoti arī atklāj, ka kontinentālās konfederācijas ierosināja FIFA plānā izmantot savas rezerves, kas tagad paredz 99 miljonus ASV dolāru katrai no sešām konfederācijām.
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Viena no ietekmīgākajām konfederācijām - Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) - augustā paziņoja, ka Šveicē gatavo kriminālsūdzību pret Infantīno par iespējamu finanšu pārvaldības pārkāpumu Pasaules kausa pārdošanas darījumā, un ir lūgusi ASV tiesām atļaut pierādījumu vākšanu. UEFA 55 dalībvalstis veido vairāk nekā ceturto daļu no FIFA 211 dalībvalstu federācijām, kuras var balsot 18. marta vēlēšanās Rabatā, Marokā.
Jebkuram kandidātam, kas vēlas izaicināt Infantīno prezidenta amatā, jāpiesakās līdz 18. novembrim. Infantino pagājušajā mēnesī norādīja, ka būtu atvērts neatkarīgai FIFA pārvaldības sistēmas pārskatīšanai un pauda gatavību apsvērt reformas.