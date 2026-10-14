Leģendārais biatlonists Oļegs Maļuhins pametis Krieviju un atgriezies Latvijā
Latvijas viens no izcilākajiem biatlonistiem Oļegs Maļuhins pēc sešiem dzīves gadiem agresorvalstī Krievijā atgriezies Latvijā, viņš atklājis intervijā "Sportajaunumi.com".
"Man pašreiz patīk viss, ko es daru. Es esmu nodibinājis savu firmu un braucu kā taksometra vadītājs pa savām mīļajām Daugavpils ieliņām," intervijā "Sportajaunumi.com" stāsta bijušais Latvijas biatlonists un lieliskā četrinieka viens no dalībniekiem Oļegs Maļuhins.
Pēdējos gados viņa dzīve bija saistīta ar Krieviju, kas ir agresorvalsts tās izraisītajā karā Ukrainā. Uz Krieviju viņš pārcēlies mīlestības dēļ, kur pavadījis pēdējos sešus gadus, divus no tiem Sanktpēterburgā trenējot junioru un jauniešu izlasi. Pēc šķiršanās šī gada pavasarī Maļuhins atgriezies Latvijas otrajā lielākajā pilsētā. "Sanktpēterburgā pēdējie divi gadi mani piebeidza. Tagad nav viegli strādāt ar jauniešiem, vēl jo vairāk cilvēkam, kurš nemāk pasniegt kārtīgu disciplīnu. Tagad laikam savādāk nevar, it īpaši Krievijā. Līdzīgi jau ir arī Latvijā," par pēdējām darba gaitām biatlonā stāstīja Maļuhins.
Pēc karjeras beigām viņš palika sporta veidā, kādu brīdi kopā ar Ilmāru Brici strādājot Lietuvas izlasē. "Tur man patika. Tur viss bija pavisam citā – augstākā līmenī. Man nevajadzēja tik daudz būt pedagogam, jo es galvenokārt nodevu jaunajiem sportistiem savas profesionālās zināšanas. Darbs bija balstīts uz rezultātu sasniegšanu." 2015. gadā viņš uzsāka darbu jauniešu internātā Madonā, laiku atceroties ar faktu, ka toreiz vēl jutis sevī azartu.
Jāatgādina, ka Latvijas likumdošana nosaka ierobežojumus sportistiem un sporta speciālistiem, kuri pēc Krievijas izraisītās pilna mēroga agresijas Ukrainā strādājuši šajā valstī. Viņus ir aizliegts iekļaut Latvijas izlases sastāvā, viņi nedrīkst saņemt valsts un pašvaldības finansējumu. "Politika mani neinteresē," nosaka Maļuhina, kura biogrāfijā gan ir atrodams fakts ar kandidēšanu Saeimā. Tas gan bija tālajā 2002. gadā. "Ja reiz ir aizliegums, kas liedz man strādāt Latvijā, tad es to tā arī pieņemu. Man tā dzīvē iegrozījās, ka es tajā laikā tur biju un strādāju."
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Par jaunajiem talantiem viņš uzreiz izceļ Rihardu Lozberu. "Neatceros, ka tajā vecumā biatlonā būtu bijis tāds talants. Ja viņš tā turpinās progresēt, tad būs varenāks par Bjerndālenu," augstās domās par 17 gadus veco Lozberu ir Maļuhins. "Man pietrūka fanātisma. Ja būtu lielāka atdeve, es noteikti sasniegtu daudz vairāk. Jebkurā gadījumā, uzvarot Kanādā, vienu dienu es biju pasaulē labākais," par saviem karjeras līkločiem teica bijušais biatlonists, kurš kļuva par pirmo no Latvijas ar uzvaru kādā Pasaules kausa posmā. 1998./1999. gada sezonā viņš Kanādā notiekošajā posmā uzvarēja 10 kilometru sprintā.
Karjeras laikā Maļuhins startēja četrās olimpiskajās spēlēs. 1998. gadā Nagano viņam sestā vieta sprintā un 4x7,5 kilometru stafetē kopā ar Latvijas izlasi. Vistuvāk godalgai kādā pasaules čempionātā latvietis bija 1999. gadā, kad sprintā viņam piektā vieta, bet iedzīšanā ceturtā. Pasaules kausa kopvērtējumā viņš trīs sezonas pēc kārtas ierindojās labāko divdesmitniekā.