Aļona Ostapenko trijos setos svin vienu no sezonas spožākajām uzvarām vienspēlēs
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārvarēja Uhaņas "WTA 1000" turnīra otro kārtu, trijos setos pārspējot ranga ceturto raketi Džesiku Pegulu.
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien pēc vairāk nekā divas stundas garas cīņas iekļuva Uhaņas "WTA 1000" turnīra astotdaļfinālā. Otrās kārtas mačā Ostapenko, kura WTA rangā ierindojas 34. pozīcijā, ar 2-6, 7-6 (9:7), 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Džesiku Pegulu (WTA 4.).
Outstanding from Ostapenko 😮💨👏 @JelenaOstapenk8 takes down the No.2 seed in Wuhan! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/kEEGE0aGSK— wta (@WTA) October 14, 2026
Pirmā seta ievadā Ostapeno nonāca iedzinējos ar 0-2. Viņa uzvarēja trešajā geimā, taču turpinājumā pretiniece bija pārāka nākamajos trīs geimos, panākot 5-1. Seta noslēgumā Ostapenko vēl uzvarēja savas serves geimā, tomēr Pegula bija pārāka nākamajā savas serves geimā, uzvarot setā ar 6-2. Otrajā setā pie rezultāta 2-3 Ostapenko bija nepieciešama medicīniskā palīdzība, un pēc pārtraukuma viņa "sausā" uzvarēja pretinieces serves geimā, panākot 3-3. Turpinājumā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 5-4, taču pēc tam abas tenisistes uzvarēja savas serves geimos, panākot 6-6.
Taibreika ievadā Pegula izvirzījās vadībā ar 3:0, bet Ostapenko atspēlējās un panāca 3:3. Nākamos divus punktus guva amerikāniete, uz ko latviete atbildēja ar vienu punktu. Pegula neizmantoja divas mačbumbas, un Ostapenko panāca neizšķirtu 6:6. Turpinājumā Latvijas pirmā rakete bija pārāka ar 9:7. Trešajā setā Ostapenko pēc trīs uzvarētiem geimiem pēc kārtas izvirzījās vadībā ar 3-1. Pegula atbildēja ar "sausā" uzvarētu geimu, bet latviete bija pārāka nākamajos divos geimos un panāca 5-2. Ostapenko zaudēja savas serves geimā, taču pārliecinoši uzvarēja nākamajā geimā, gūstot panākumu setā ar 6-3.
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Jelena Ostapenko top 5 wins: 2017— Halep, Svitolina, Muguruza, Pliskova 2018— Svitolina 2019— Pliskova 2020— Pliskova 2021— Swiatek 2022— Krejcikova 2023— Swiatek, Pegula 2024— ❌ 2025— Paolini, Swiatek, Swiatek, Sabalenka 2026— Pegula https://t.co/xPVvVhNctp— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 14, 2026
Dazzling in Wuhan ✨ @JelenaOstapenk8 pulls off an incredible comeback against Pegula! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/qTWCPJD2Vx— wta (@WTA) October 14, 2026
Par iekļūšanu astotdaļfinālā Ostapenko tika pie 120 WTA vienspēļu ranga punktiem. Nākamajā kārtā latviete tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu (WTA 25.) vai mājinieci Ši Haņu (WTA 217.), kura pārvarēja kvalifikācijas turnīra barjeru. Latvijas tenisiste pirmajā kārtā otrdien ar 6-1, 6-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 82.), bet Pegula, kura turnīrā ir izsēta ar otro numuru, no pirmās kārtas spēles bija brīva.
Ostapenko ar Pegulu šī bija septītā tikšanās reize, iepriekšējās sešās cīņās Ostapenko svinot divas uzvaras. Pēdējoreiz tenisistes tikās šā gada Indianvelsas "WTA 1000" turnīrā, trešās kārtas mačā Ostapenko piekāpjoties ar 6-4, 3-6, 2-6. Ostapenko iepriekšējais turnīrs bija Pekinas "WTA 1000" turnīrā, kas beidzās svētdien un kurš Ostapenko trešajā kārtā zaudēja spānietei Paulai Badosai.
Pegula nebija spēlējusi kopš ASV atklātā čempionāta, kurā viņa pusfinālā piekāpās baltkrievietei Arinai Sabaļenkai. Uhaņas turnīrā Ostapenko startē piekto reizi, 2017. gadā sasniedzot pusfinālu, bet pērn zaudējot pirmajā kārtā. Pegula šajā turnīrā startē ceturto reizi, pagājušajā gadā tiekot līdz finālam. Turnīrs Uhaņā notiek cietā seguma kortos un ir pēdējās "WTA 1000" līmeņa sacensības sezonā.