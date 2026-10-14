Agate Rašmane labāko pieciniekā Pasaules kausa posmā šaušanā
Augstvērtīgu rezultātu Pasaules kausa posmā šaušanā uzrādījusi Latvijas sportiste Agate Rašmane.
Latvijas sportiste Agate Rašmane trešdien Kairā Pasaules kausa posmā šaušanā ieņēma piekto vietu sacensībās desmit metru distancē ar pneimatisko pistoli. Kvalifikācijā Rašmane sakrāja 576 punktus, kas bija desmitais labākais rezultāts 62 sportistu konkurencē, bet trīs priekšā esošās konkurentes startēja ārpus kārtas, kas deva vietu finālā. Finālā Rašmane pārspēja trīs konkurentes un ierindojās piektajā pozīcijā, bet par uzvarētāju kļuva Elmira Karapetjana no Armēnijas.
Jau ziņots, ka sestdien Rašmane un Emīls Vasermanis izcīnīja otro vietu jaukto pāru sacensībās desmit metru distancē ar pneimatisko pistoli, bet pirmdien Latvijas šāvēja ieņēma 22. vietu sacensībās 25 metru distancē ar mazkalibra pistoli.
Pasaules kausa posms Kairā noslēgsies piektdien.