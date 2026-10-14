Trīs trofejas Valmierā izcīnījušais Kaspars Vecvagars iecelts par Latvijas U-18 izlases galveno treneri
Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlasi vadīs Kaspars Vecvagars, kurš pagājušajā sezonā ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") izcīnīja trīs titulus, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
2027. gada sezonā gan sieviešu, gan vīriešu U-20 un U-16 izlases, kā arī U-18 sieviešu valstsvienība spēlēs A divīzijā, bet U-18 vīriešu izlase cīnīsies B divīzijā. Eiropas čempionātu norises vietas tiks paziņotas vēlāk.
LBS valde apstiprinājusi LBS Treneru komisijas ieteiktos 🇱🇻 jaunatnes izlašu galvenos trenerus darbam 2027. gada sezonā. ✅ Plašāk lasi: ➡️ https://t.co/GbWz3xRoce https://t.co/0RxTeKfW53— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) October 14, 2026
Vecvagara vadībā Valmieras vienība pagājušajā sezonā triumfēja Latvijas kausā un Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), kā arī izcīnīja Latvijas čempiontitulu. Viņš iepriekš bija Latvijas U-16 galvenā trenera asistents, kā arī viens no brīvprātīgajiem treneriem pieaugušo valstsvienībā. Šosezon Vecvagars vada Kauņas "Žalgiris" otro komandu.
Savukārt Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlasi pirmo reizi vadīs Māris Gulbis, kurš pagājušajā vasarā bija galvenā trenera Ainara Zvirgzdiņa asistents U-20 izlasē. Gulbja vadībā par Latvijas pēc spēka otrās līgas čempioni kļuva RSU/"VEF Rīga" vienība, kuras rindās šosezon spēlē vairāki U-20 izlases kandidāti. Tikmēr Latvijas U-18 sieviešu izlasi piekto gadu pēc kārtas vadīs galvenais treneris Rūdolfs Rozītis, kura vadībā 2023. un 2026. gadā tika izcīnīta astotā vieta, bet 2024. un 2025. gadā - desmitā vieta.
Latvijas U-16 vīriešu valstsvienību turpinās vadīt Edijs Šlesers, kurš sezonas laikā ar šī vecuma spēlētājiem strādā LBS ekselences programmas ietvaros. Pagājušajā vasarā viņa vadībā Latvijas U-16 basketbolisti pirmo reizi vēsturē triumfēja Eiropas čempionātā.
Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Latvijas U-16 sieviešu izlases galvenā trenera amatā tika apstiprināts Ainārs Čukste, kurš 17 reizes vadījis komandas Eiropas jaunatnes čempionātos un vienu reizi Pasaules U-19 kausa izcīņā. Sezonas laikā daudzas izlases kandidātes trenējas un spēlē Čukstes vadītajā Rīgas Basketbola ekselences attīstības programmas ietvaros izveidotajā komandā "TTT Rīga Kadetes".
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Uz U-20 sieviešu izlases galvenās trenera amatu tiks izsludināts atkārtots konkurss. U-16 un U-18 izlašu 2026. gada sezonu janvāra sākumā ievadīs tradicionālais Baltijas jūras kausa izcīņas turnīrs Tallinā.