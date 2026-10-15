Neaizmirstami vakari. Kā Latvijas futbola klubi debitējuši Eirokausos?
Šodien "Riga FC" kļūs par trešo Latvijas futbola komandu, kas uzsāks dalību kāda Eirokausa pamatturnīrā. Raugoties vēsturē, līdz šim Latvijas klubi savā Eirokausu debijas mačā zaudējuši nav.
"Riga FC", kā čempione sākot kvalifikāciju UEFA Čempionu līgā, vēlāk sasniedza UEFA Konferences līgu. Tajā iepriekš vienu reizi spēlējusi cita Virslīgas komanda RFS, kas pēdējos gados reizi sasniedza arī UEFA Eiropas līgas turnīru. Savukārt tālajā 2009./2010. gada sezonā Eiropas līgā spēlēja FK "Ventspils". No dažādām prēmijām "Riga FC" Eirokausu kampaņā jau nopelnījusi 4,85 miljonus eiro, taču ar sniegumu turnīrā tā savu prēmiju var krietni palielināt.
Šovakar "Riga FC" Eirokausu kampaņu sāks pret Kazahstānas klubu "Kairat". Turnīra laikā līgas fāzē rīdzinieki spēkosies arī pret Kipras "Pafos", Čehijas "Jablonec", Kauņas "Žalgiris", Bergāmo "Atalanta" un "Borac". Turnīra formāts paredz, ka pirmā līdz astotā vieta pēc līgas fāzes beigām automātiski sasniedz astotdaļfinālu, bet 9. līdz 24. vieta turpina cīņu pirmajā izslēgšanas kārtā.
Lai Skonto dārd. Lai Eiropa dzird. 🔥 Riga FC pret Kairat - vakars, kad katra balss kļūst par mūsu spēku. Piepildīsim tribīnes un radīsim atmosfēru, ko neaizmirst! Esi klāt. Atstāj savu balsi mūsu vēsturē. 🎫 https://t.co/R3k4ZYerS3 https://t.co/WoLJ1SNfKH— Riga FC (@RigaFC_Official) October 13, 2026
Sensacionāli neizšķirti
Ja raugās debijā jebkādā Eirokausu turnīrā, tad gan FK "Ventspils", gan RFS tās aizvadīja spilgti. Ventspilnieki 2009. gada 17. septembrī pirmās kārtas spēlē viesojās Vācijā pie Bundeslīgas kluba Berlīnes "Hertha". 1892. gadā dibinātais klubs šobrīd spēlē pēc spēka otrajā Bundeslīgā, bet toreiz 2008./2009. gada sezonu vienība bija noslēgusi augstajā ceturtajā vietā Bundeslīgā un tas vēlāk ļāva kvalificēties Eiropas līgas pamatturnīram.
Pirms Eiropas līgas kampaņas "Ventspils" galvenā trenera amatā iecēla itālieti Nuncio Dzavetjeri, tāpat papildināja sastāvu ar pieredzējušiem futbolistiem kā bijušo Latvijas izlases spēlētāju Juri Laizānu un citus. Pirmajā puslaikā vadībā izvirzījās "Hertha", turklāt palīgā nāca "Ventspils" vārtsargs Pāvels Česnovskis, kurš atsita bumbu sev priekšā pa sitienam nenosegtajam poļu pussargam Lukašam Piščekam, kurš to raidīja vārtos. Otrā puslaika ievadā Edgars Gauračs pārsteidza pretiniekus ar vārtu guvumu, bet līdz spēles beigām rezultāts vairs nemainījās - ventspilnieki Eirokausu kampaņu un tobrīd vēsturisko brīdi Latvijas klubu futbolā sāka ar neizšķirtu.
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Kopumā Eiropas līgā "Ventspils" tika pie trim punktiem ar neizšķirtu palīdzību - vēl 0:0 pret šī brīža Roberta Uldriķa klubu "Heerenveen" un 1:1 pret vienu no Portugāles titulētākajiem klubiem Lisabonas "Sporting". Iegūtie trīs punkti gan liedza izkļūt no apakšgrupas.
2022. gada 8. septembrī Eirokausos debitēja RFS, kas kvalificējās Konferences līgai. Tāpat kā ventspilniekiem 2009. gadā, arī RFS pirmā spēle bija jāaizvada viesos pret A sērijas klubu "Fiorentina". Tā 2021./2022. gada sezonu "Fiorentina" noslēdza septītajā vietā A sērijā, kas ļāva vēlāk aizspēlēties līdz Konferences līgas grupai. Klubs divas reizes ticis līdz šī turnīra finālam, abās reizēs zaudējot.
Abu klubu spēlē dominēja "Fiorentina", kamēr RFS meklēja iespējas pretuzbrukumos. Pirmajā puslaikā RFS no vārtu zaudējuma vairākkārtīgi glāba vārtsargs Pāvels Šteinbors, taču mērķtiecīgie "Fiorentina" futbolisti vadībā izvirzījās otrā puslaika ievadā. Kreisajā malā Kristiāno Biragi piespēlēja soda laukumā, ko saņēma Antonīns Barāks, kurš raidīja bumbu vārtos. RFS spēja atspēlēties otrā puslaika vidū. Pēc pārtvertas bumbas uzbrukumu ar precīzu sitienu noslēdza serbs Andrejs Iličs, kurš pēc laika RFS karjeru turpinājis Norvēģijā, Francijā un Vācijā.
RFS noturēja neizšķirtu, kas tobrīd tika uztverts kā liels pārsteigums. Tas gan kļuva par vienu no diviem neizšķirtiem grupā un kopumā izcīnītajiem diviem punktiem. Vēl vienu neizšķirtu RFS izcīnīja pret turku "Basaksehir" (0:0), savukārt pret Edinburgas "Hearts" abās spēlēs RFS piedzīvoja neveiksmes.
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RFS kampaņa Eiropas līgā
Lai arī to līdz galam nevar saukt par debiju Eirokausos kopumā, 2024./2025. gada sezonā RFS pirmo reizi kluba vēsturē tika UEFA Eiropas līgā. Tobrīd jau bija mainīts formāts, kas paredzēja visu 36 komandu atrašanos vienā lielā tabulā un astoņu spēļu aizvadīšanu līgas fāzē.
Pirmo spēli Viktora Moroza trenētā komanda aizvadīja 2024. gada 26. septembrī, izbraukumā spēkojoties pret Bukarestes FCSB. To pašu, kuru 2026. gada vasarā UEFA Konferences līgas kvalifikācijā sakāva FK "Auda". Pirmajā puslaikā FCSB bija pārākums bumbas kontrolē, kas ļāva jau spēles ievadā izvirzīties vadībā ar 1:0, taču Žiga Lipuščeks izmantoja pretinieku nesaprašanos un rezultātu izlīdzināja (1:1). Pirmā puslaika laikā pretinieki gan izvirzījās atkal vadībā, bet otrajā puslaikā guva vēl divus vārtus (1:4).
Šis kļuva par RFS lielāko zaudējumu konkrētajā UEFA Eiropas līgas sezonā. Tā nospēlēja neizšķirti pret tādiem Eiropas futbola skaļiem vārdiem kā Stambulas "Galatasaray" (2:2) un Briseles "Anderlecht" (1:1), kā arī izcīnīja Latvijas klubiem pirmo uzvaru Eirokausu pamatturnīros, ar 1:0 pārspējot slaveno Amsterdamas "Ajax". Šī kluba fani pirms spēles sarīkoja nekārtības Rīgas centrā.
Divus zaudējumus RFS piedzīvoja ar 0:1, vēl vienu ar 1:2, bet citu ar 0:2. Kopumā līgas fāzē klubs izcīnīja piecus punktus un aizvadīja solīdu debijas sezonu šajā līmenī. Nākamajās divās sezonās RFS gan nav izdevies sasniegt Eirokausu pamatturnīru.
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"Riga" šīs dienas pretiniece iepriekšējā sezonā debitēja Eirokausos ar tikšanu UEFA Čempionu līgā. Līgas fāzē klubs gan ieņēma pēdējo 36. vietu, izcīnot tikai vienu punktu. Savukārt kvalifikācijā klubs Eiropas līgas "play-off" pārliecinoši divu spēļu summā ar 0:6 zaudēja "Anderlecht".
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