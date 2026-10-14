VIDEO: Uvis Balinskis saņem sāpīgu sitienu starp kājstarpi
Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē starp Floridas "Panthers" un Kolumbusas "Blue Jackets" sāpīgu sitienu ar nūju saņēma latvietis Uvis Balinskis.
Matthieu Olivier has been assessed a 5-minute major and a game misconduct for slashing Uvis Balinskis between the legs 😬 https://t.co/one1DulDbs— Gino Hard (@GinoHard_) October 13, 2026
Otrā perioda 14. minūtē Floridas "Panthers" aizsardzības zonā Uvis Balinskis izdarīja divus spēka paņēmienus pret "Blue Jackets" hokejistu Metjū Olivjē, kuram tas nepatika. Viņš atbildēja ar rupjību, ar nūju bakstot Balinska kājstarpi. Latvietis nokrita uz ledus sāpēs, bet Olivjē piesprieda 5+10 minūšu noraidījumu. Tā laikā Florida panāca 4:1.
Šī nav pirmā spēle šosezon ar Balinski kādā epizodē. Iepriekš pret Sanhosē "Sharks" viņš ar vienu sitienu nokautēja pretinieku abu konfliktā. Par to viņš izpelnījies cieņu no Floridas "Panthers" līderiem brāļiem Tkačukiem. Šajā spēlē latvietis laukumā pavadīja 16:19 minūtes, kuru laikā bloķēja četrus pretinieku metienus.
"Tas izskatījās slikti, bija slikti, un tā ir mana vaina. Varu jums teikt, ka centos viņu izprovocēt, bet galu galā man nav izskaidrojuma. Atvainojos komandas biedriem, ka nostādīju viņus tādā situācijā. Tas šogad jau ir noticis dažas reizes – lai gan parasti tā nerīkojos, tas tomēr ir noticis. Man ir jāpaskatās spogulī un jāizdara secinājumi," pēc spēles teica pats vaininieks Olivjē.
Visā spēlē "Panthers" uzvarēja ar 7:3, tādējādi pārtraucot divu zaudējumu sēriju. Pēc septiņiem mačiem "Panthers" ar astoņiem punktiem ieņem sesto vietu Austrumu konferencē.