Kristaps Porziņģis beidzot izgājis sabiedrībā, pēc viņa tikšanās ar "Warriors" vadību paliek daudz jautājumu
Mīklaini pazudušais Kristaps Porziņģis dienu pirms tikšanās ar Goldensteitas "Warriors" vadību devies sakopt savu izskatu, taču pēc sarunas ar klubu viņa atgriešanās laiks joprojām nav skaidrs.
Jau ziņots, ka dienu pirms NBA treniņnometnes sākuma Goldensteitas "Warriors" paziņoja, ka uz Havaju salām nedosies Kristaps Porziņģis, kuram to liegs darīt nekonkretizētas veselības problēmas. Trīs nedēļu garumā "Warriors" uz jautājumiem par Kristapa veselību atbldēja mīklaini, pat izsakoties, ka nezina, kur viņš atrodoties.
Kopš 2024./2025. gada sezonas izskaņas Porziņģis sirgst ar POTS slimību jeb posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu. Šī slimība izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. Porziņģis gan nav vienīgais profesionālais sportists pasaulē, kurš sasirdzis ar šo slimību - lielākā daļa turpina sportot augstā līmenī, taču šī mērķa vārdā ir mainījuši dzīves paradumus.
Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers šīs nedēļas sākumā atklāja, ka Porziņģis viesosies kluba mītnē, lai tiktos ar ģenerālmenedžeri Maiku Danlīviju un spēlētāju veselības un snieguma departamenta vadītāju Riki Selebrīni, ar kuru latvietim izveidojās produktīva sadarbība iepriekšējās sezonas beigās. Pirms tam viņš apmeklēja vīriešu frizētavu Sanfrancisko, tai par to paziņojot publiski. Jāmin, ka visa komanda šajā brīdī atradās izbraukumā Lasvegasā, kurā aizvadīja pirmssezonas pārbaudes spēli pret Losandželosas "Lakers" (uzvarēja ar 101:89, pa 17 punktiem katrs "Warriors" rindās guva Jaksels Lendeborgs un Brendins Podzjemskis, bet 11 punktus pievienoja Stefens Karijs).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kristaps Porzingis did make it into the Warriors practice facility this afternoon and met with Rick Celebrini and Mike Dunleavy. Nothing more detailed about return timetable, but a first step.— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 14, 2026
Kerr said that Porzingis met with Dunleavy and Celebrini today at Chase Center. He does not have an update beyond that.— Nick Friedell (@NickFriedell) October 14, 2026
Par spīti dažādām spekulācijām par Kristapa Porziņģa veselību internetā, kam nav nekādu pierādījumu, fotogrāfijā vīriešu frizētavā latviešu basketbola superzvaigzne izskatījās pietiekami veselīgs. Tomēr jāmin, ka, slimojot ar POTS, dažādi uzsliesmojumi var parādīties pēkšņi. Goldensteitas "Warriors" basketbola apskatnieki jau ziņojuši, ka Porziņģis ir ticies gan ar Danlīviju, gan Selebrīni, tikšanās saturu gan neatklājot. Arī konkrētības par viņa iespējamo atgriešanos vismaz kluba treniņdarbā nav ziņota. Tomēr pušu tikšanās tiek uztverts kā labs pirmais solis.
Jaunā NBA sezona sāksies pēc sešām dienām. Kristaps Porziņģis līgā aizvadījis desmit sezonas Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks" sastāvos, 2024. gadā ar Bostonu kļūstot par NBA čempionu.