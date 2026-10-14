Latviešu pārstāvēto klubu duelī Eirolīgā uzvaru svin Bertāna "Dubai", "Olympiacos" atkārto atspēlēšanās rekordu
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs otrdien Eirolīgas piektās kārtas mačā guva deviņus punktus, kamēr viņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" zaudēja "Dubai" komandai ar Dāvi Bertānu ierindā.
"Baskonia" savā laukumā zaudēja ar rezultātu 79:93 (23:25, 20:19, 19:26, 17:23). Spēles viens no tiesnešiem bija latvietis Kristaps Konstantinovs.
Produktīvāk no latviešiem spēlēja Rodions Kurucs, kurš Baskonijas rindās laukumā bija 17 minūtes un 14 sekundes. To laikā viņš realizēja divus no trīs tālmetieniem un visus trīs soda metienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.
Bertāns pēc neatrašanās pieteikumā pirms nedēļas šoreiz bija kluba sastāvā, taču pie spēles laika tika simboliski. Trijās minūtēs un 52 sekundēs latviešu uzbrucējs izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu un divreiz pārkāpa noteikumus.
"Baskonia" komandā 13 punktus guva Tads Sedekerskis, bet 11 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Krisam Duartem. Dubaijas komandā 17 punktus guva Filips Petruševs, kamēr 16 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Mfiondu Kabengelem.
Citā spēlē rekordatspēlēšanos veica Pireju "Olympiacos", kas viesos pret Valensiju atspēlēja 28 punktu deficītu, uzvarot ar 102:97. Turnīra ietvaros kopš 2007. gada tā kļuvusi par dalīti kādas komandas lielāko atspēlēšanos, kas ļāvusi uzvarēt. Vēl trešās ceturtdaļas sākumā "Valencia" bija vadībā ar 62:34, taču turpmākajā otrajā puslaikā laukumā dominēja "Olympiacos". 2012./2013. gada sezonā no -28 atspēlējās Gdiņas "Asseco Prokom", toreiz spēlējot pret Sjēnas "Montepaschi".
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"Baskonia" ar vienu uzvaru piecās spēlēs ir pēdējā, 20. vietā, bet "Dubai" ar trīs uzvarām ir septītā. Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās. Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".