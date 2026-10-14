Latvieši NHL: Girgensonam gūti vārti zaudējumā pret Šmita komandu, Balinskis un Vilmanis ar "Panthers" izcīna uzvaru
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, viņa pārstāvētajai Tampabejas "Lightning" komanda piekāpjoties Ņujorkas "Rangers", kurā spēlē Latvijas aizsargs Alberts Šmits. Tikmēr Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru pret Kolumbusas "Blue Jackets".
Girgensona "Lightning" ar 1:4 piekāpjas "Rangers" komandai
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons "Lightning" zaudējumā ar 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Šmita komandai Ņujorkas "Rangers", guva vārtus. Pretinieku rindās divus vārtus guva Aleksis Lafrenjērs.
Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un divas sekundes, no kurām divas minūtes un sešas sekundes mazākumā, izdarīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu un iemetienos uzvarēja piecos no 11. Girgensona lietderības koeficients bija +1.
Šmits laukumā pavadīja 11 minūtes un 55 sekundes, zaudēja divas ripas, un viņa lietderības koeficients bija -1. Austrumu konferencē "Rangers" pēc astoņām spēlēm ar 12 punktiem ieņem otro vietu, bet "Lightning" pēc sešām spēlēm ar astoņiem punktiem ir ceturtajā vietā.
Balinska un Vilmaņa "Panthers" ar 7:3 uzvar "Blue Jackets"
Tikmēr "Panthers" viesos bija pārāki ar 7:3 (0:1, 4:0, 3:2), pārtraucot divu zaudējumu sēriju un tiekot pie otrās uzvaras pēdējos sešos mačos. Balinskis laukumā pavadīja 16 minūtes un 19 sekundes, no kurām 58 sekundes spēlēja vairākumā un 21 sekundi mazākumā. Latvijas aizsargs pielietoja četrus spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
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Vilmanis laukumā pavadīja 13 minūtes un 25 sekundes, no kurām 57 sekundes spēlēja vairākumā. Latvijas uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bet viņa lietderības koeficients bija negatīvs -2.
"Panthers" rindās ar savu pirmo "hat trick" komandā un ceturto karjerā izcēlās Breidijs Tkačaks, kura kontā arī viena rezultatīva piespēle, bet viņa brālis Metjū Tkačaks atzīmējās ar piecām rezultatīvām piespēlēm. Sems Reinharts uzvarētāju sastāvā sakrāja 2+1, divus vārtus guva Sems Verhegī, bet četras rezultatīvas piespēles atdeva Sets Džounss. Mājinieku sastāvā ar precīziem metieniem atzīmējās Kents Džonsons, Kouls Silindžers un Dentons Mateičuks.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" pēc septiņām spēlēm ar astoņiem punktiem ieņem sesto vietu. Nākamo maču komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Vankūveras "Canucks" hokejistus.
Bļugera "Maple Leafs" viesos piekāpjas "Mammoth" hokejistiem
Tikmēr Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers ceturtdien ar Toronto "Maple Leafs" komandu piedzīvoja zaudējumu viesos ar rezultātu 4:5 (0:1, 2:4, 2:0) piekāpjoties Jūtas "Mammoth" komandai.
Bļugers šajā mačā uz ledus bija 11 minūtes un 45 sekundes, no kurām trīs minūtes un 16 sekundes spēlēja mazākumā un sešas sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, atņēma divas un zaudēja vienu ripu, pielietoja divus spēka paņēmienus, nopelnīja divas soda minūtes, uzvarēja sešos no astoņiem iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
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"Maple Leafs" rindās pa 1+1 sakrāja Džons Tavaress un Ostons Metjūzs, bet vēl pa vārtiem guva Džeks Rosloviks un Gevins Makena. Uzvarētāju sastāvā Dilans Ganters un Mihails Sergačovs tika pie 1+1, kamēr pa vieniem vārtiem savā kontā ierakstīja Daņiils Buts, Makenzijs Vīgars un Vinsents Tročeks.
"Maple Leafs" ar septiņiem punktiem septiņās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet "Mammoth" ar desmit punktiem septiņos mačos ir Rietumu konferences vicelīdere. Nākamo spēli Bļugera pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Bufalo "Sabres".