"Viking" UEFA Čempionu līgas spēles pēdējā mirklī apbēdina titulēto "Bayern"
Norvēģijas čempione futbolā Stavangeras "Viking" otrdien UEFA Čempionu līgas otrās kārtas spēlē izrāva neizšķirtu pret Minhenes "Bayern". Citās spēlēs ar grandu dalību uzvaras svinēja Madrides "Atletico", "Barcelona", "Club Brugge", "Villarreal" un Londonas "Arsenal".
Stavangerā notikušais mačs starp "Viking" un "Bayern" vienībām noslēdzās ar rezultātu 3:3 (2:0).
Minhenieši jau spēles otrajā minūtē nonāca iedzinējos, pēc stūra sitiena Džannim Stēnsnesam ar galvu pārspējot neveikli spēlējušo viesu vārtsargu Jonasu Urbigu. Tuvojoties puslaika izskaņai, 38. minūtē, pēc Ērika Butheima piespēles Pēteris Kristiansens veiksmīgi atbrīvojās no pretspēlētāja Neitanela Brauna un panāca 2:0 "Viking" labā.
Bavārieši pretinieku pārsvaru samazināja 54. minūtē, kad 11 metru soda sitienu realizēja Harijs Keins. Sešas minūtes vēlāk Keins panāca līdzsvaru uz rezultāta tablo, pēc Jozua Kimmiha centrējuma izdarot sitienu ar galvu. Cīņas 71. minūtē minhenieši izspēlēja līdz tukšiem vārtiem un 3:2 panāca Luiss Diass.
"Bayern" izrāvienu nobremzēja Maikla Olizē sarkanā kartīte 74. minūtē. Pamatlaika pēdējā minūtē pēc Zlatko Tripiča centrējuma uz tālo vārtu stabu Hermans Haugens ar galvu ieraidīja bumbu vārtos un izrāva neizšķirtu.
Citā mačā Madrides "Atletico" Spānijas galvaspilsētā ar 2:0 (1:0) uzvarēja Mančestras "United".
Jau spēles pirmajā minūtē pēc tālas piespēles Alekss Baena ieskrēja soda laukumā un savilka uz sevi vairākus pretiniekus, izdarot piespēli Pavlo Barriosam, kurš raidīja bumbu vārtos - 1:0 "Atletico" labā.
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Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, aizsargs Lenī Joro par rupju pārkāpumu saņēma sarkano kartīti un atstāja "United" komandu desmit vīru sastāvā. Piecas minūtes vēlāk madridieši apsteidza pretinieku aizsardzību un Ademola Lukmans panāca 2:0.
Tikmēr "Barcelona" viesos ar rezultātu 4:1 (1:1) pārspēja Stambulas "Galatasaray".
Spēles 28. minūtē pēc Rafaēla Leāu piespēles no kreisās malas bumba nonāca pie soda laukuma līnijas, no kurienes to ar rikošeta palīdzību "Barcelona" vārtos raidīja Aleksejs Batrakovs. Tuvu puslaika beigām, 43. minūtē, mājinieki nenokontrolēja bumbu soda laukumā un to tīklā ieraidīja Žuāu Kansēlu.
Barselonieši vadību pārņēma spēles 50. minūtē, kad pēc Lamina Jamala centrējuma precīzi ar galvu sita Fermins Lopess. Trīs minūtes vēlāk, pašaizliedzīgi nospēlējot Jamalam, 3:1 panāca Entonijs Gordons. "Barcelona" pie tā neapstājās un 65. minūtē bumbu mājinieku vārtos trieca Karims Adejemi.
Otrdienas rezultatīvākajā mačā "Club Brugge" viesos ar rezultātu 4:3 (1:1) uzvarēja Milānas "Inter".
Pirmā puslaika otrajā pusē pēc Hakana Čalhanolu pārkāpuma soda laukumā uz milāniešu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 30. minūtē realizēja nesen pret Latvijas U-21 izlasi spēlējušais vācietis Nikolo Trezoldi. Pirms došanās pārtraukumā, 44. minūtē, Lautaro Martiness ar sitienu no tuvas distances panāca 1:1.
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Otrajā puslaikā, 63. minūtē, Trezoldi izmantoja pretinieku kļūdu un sita bumbu tukšos vārtos, bet 74. minūtē talantīgais futbolists bija nekļūdīgs no pāris metriem un nokārtoja sev "hat-trick". Turpinājumā, 81. minūtē, Martiness pretī vārtiem bija pirmais pie atsistās bumbas un samazināja Briges vienības pārsvaru, taču sešas minūtes vēlāk Romens Vermans nonāca viens pret pretinieku vārtiem un panāca 4:2. Atklāts futbols turpinājās un Anžē Bonijs kompensācijas laikā guva spēles pēdējos vārtus - 3:4.
Citā spēlē "Villarreal" savā laukumā ar 3:1 (2:1) guva virsroku pār "Napoli".
Mača septītajā minūtē pēc stūra sitiena izspēles Amirs Rahmani izdarīja sitienu no tuvas distances. "Villarreal" vārtsargs Luiss Žuniors skāra bumbu, tā atsitās pret vārtu pārliktni un nonāca atpakaļ pie Rahmani, kurš otro iespēju izmantoja.
Puslaika vidū, 23. minūtē, Mateo Politāno pārāk vāji atspēlēja bumbu savam vārtsargam un tā nonāca Georges Mikautadzes, gruzīnam panākot 1:1. Trīs minūtes vēlāk pēc Herarda Moreno piespēles Santjago Mourinju izdarīja sagatavotu sitienu no distances un izvirzīja vadībā mājiniekus.
Trešos vārtus "Villarreal" komandai guva Tanitoluva Oluvaseji, kurš 86. minūtē izpildīja nekļūdīgu sitienu no aptuveni 13 metriem.
Citā spēlē Anglijas čempione Londonas "Arsenal" savā laukumā ar 3:0 (0:0) bija pārāka pār "Lille" vienību.
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Pirmos vārtus "lielgabalnieki" guva spēles 63. minūtē, kad pēc Maduekes Čukvunonso piespēles Juriens Timbers apveda pretinieku un sita bumbu tīklā. Trīs minūtes vēlāk viesi zaudēja bumbu savā laukuma pusē un "Arsenal" straujo pretuzbrukumu ar gūtiem vārtiem noslēdza Ebereči Eze.
"Arsenal" spiediens turpinājās un 71. minūtē pēc sekmīgas izspēles 3:0 panāca Bukajo Saka.
Tikmēr bijušā RFS galvenā trenera lietuvieša Valda Dambrauska vadītā Baku "Sabah" mājās ar 2:0 (0:0) uzvarēja Prāgas "Slavia" futbolistus.
Spēles 49. minūtē pēc Ivana Lepiņičas piespēles no soda laukuma robežas precīzu sitienu izdarīja Kahīms Pariss. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām punktu mājinieku uzvarai pielika Džojs Mikelss, kurš sita bumbu tukšos vārtos, pretinieku futbolistam Dāvidam Mouzesam nespējot bloķēt raidījumu.
Tāpat uzvaru svinēja "Leipzig", kas savu skatītāju priekšā ar 1:0 (0:0) bija pārāka pār Eindhovenas PSV.
Vienīgos vārtus spēles 75. minūtē guva Brajans Grūda, kurš izcēlās ar spēcīgu sitienu no distances.
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Vēl Lisabonas "Sporting" viesos ar 2:0 (1:0) uzvarēja "Lens" futbolistus.
Mača 22. minūtē lisaboniešus vadībā izvirzīja kolumbietis Luiss Suaress, bet 74. minūtē 2:0 panāca Isa Dumbija.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".