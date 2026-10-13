Leģendārā "Bayern" ielaiž ātrākos vārtus bundeslīgas vēsturē: kuriozos vārtos "asistē" Harijs Keins
Anglijas izlases snaiperis Harijs Keins un Vācijas izlases vārtsargs Manuels Noiers devuši artavu nevēlamā rekordā, Minhenes “Bayern” ielaižot ātrākos vārtus bundeslīgas vēsturē.
Robin Fellhauer scored in EIGHT SECONDS for Augsburg against Bayern Munich... the fastest goal in Bundesliga history! 💨⚡️ https://t.co/pURC0LaQm7— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 10, 2026
Sestdien notikušajā “Augsburg” spēlē pret gandrīz mūžīgo Vācijas čempioni “Bayern”, Harijs Keins spēles sākumā no centra apļa piespēlēja bumbu vārtsargam Manuelam Noieram, kurš neveiksmīgi trāpīja pieskrējušajam mājinieku pussargam Robinam Felhaueram, kurš guva vārtus jau devītajā sekundē.
“Es to nebiju aptvēris līdz pirmajam spēles pārtraukumam savainojuma dēļ, kad pie manis pienāca Gregors un teica: “Apsveicu, tagad tev visiem jāuzsauc dzērieni!”. Tikai tad sapratu, ka ir noticis kaut kas īpašs,” pēc spēles izdevumam “bundesliga.com” atzina Felhauers. “Taču tagad, pēc mača, es pamazām sāku apjaust notikušo. Tā ir neaprakstāma sajūta — būt daļai no kaut kā tik liela, no notikuma, kas uz visiem laikiem ierakstīs tavu vārdu rekordu grāmatās. Domāju, ka tuvākajā laikā neviens šo rekordu nepārspēs.”
Iepriekšējais rekords — deviņas sekundes — piederēja diviem futbolistiem: Kevinam Folandam, kurš 2015. gadā “Hoffenheim” sastāvā guva vārtus pret “Bayern”, un Leverkūzenes “Bayer” pārstāvim Karimam Belarabi, kurš 2014. gadā guva vārtus pret Dortmundes “Borussia”.
Par spīti šokējošajam sākumam, minhenieši atguvās, un spēle noslēdzās neizšķirti 2:2. Pēc piecām kārtām “Bayern” ir trešie ar 11 punktiem, bet “Augsburg” sestajā vietā ar 8 punktiem, kamēr līderu duets ar 13 punktiem ir “Freiburg” un “Borussia”.
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Kopš 2013. gada 34 reižu Vācijas čempione “Bayern” ir triumfējusi visās sezonās, izņemot 2024. gadu, kad pirmo reizi savā vēsturē par čempioni kļuva Leverkūzenes “Bayer”, beidzot atbrīvojoties no savas palamas “neverkūzene” (angļu valodā “never” nozīmē “nekad”), jo kopš 1997. gada tā piecas reizes bija finišējusi otrajā vietā. Pēc triumfa leverkūzenieši 2025. gadā palika otrajā vietā jau sesto reizi.