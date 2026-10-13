Pēc pirmās raketes titula garantēšanas Zverevs svin uzvaru Šanhajas "ATP 1000" turnīrā
Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs otrdien svinēja uzvaru Šanhajas "ATP 1000" turnīra astotdaļfinālā, ar uzvaru noslēdzot pirmo maču pēc pasaules ranga līdera vietas nodrošināšanas gada beigās.
Pasaules ranga otrā rakete ar 7-6 (8:6), 4-6, 7-6 (7:1) pārspēja pasaules ranga 22. numuru Aleksandru Bubļiku no Kazahstānas. Pirmā seta taibreikā Zverevs atspēlēja trīs setbumbas un uzvarēja Bubļiku tikai otro reizi piecās savstarpējās spēlēs.
"Diemžēl problēmas man sagādāja potīte," sacīja Zverevs. "Tas bija zināmā mērā saprotami, jo esmu aizvadījis daudz spēļu. Sāku arvien vairāk just savu ķermeni, taču priecājos, ka izdevās uzvarēt."
Bubļikam bija vairāk ar servi gūto punktu (20 pret 15 Zverevam), taču viņš pieļāva arī astoņas dubultkļūdas, Zverevam tādu sakrājot tikai vienu.
Jau ziņots, ka pirmdien, kad pasaules tenisa ranga trešais numurs spānis Karloss Alkarass piedzīvoja zaudējumu Šanhajas turnīra trešajā kārtā, Zverevs garantēja sev ranga līdera pozīciju gada noslēgumā. Šobrīd Zverevs ieņem otro vietu rangā, taču nākamajā mēnesī viņš apsteigs itāli Janiku Sineru, kurš ir noslēdzis sezonu labā ceļgala iekaisuma dēļ.
Šogad Zverevs uzvarēja "French Open" un "US Open" turnīros, izcīnot savus pirmos divus "Grand Slam" titulus.
Nākamajā kārtā Zverevs tiksies ar austrālieti Aleksu de Minoru, kurš ir uzvarējis abās iepriekšējās savstarpējās spēlēs. Abas reizes tas notika Leivera kaus mačos. De Minors (ATP 9.) ar 6-3, 6-4 pārspēja krievu Karenu Hačanovu (ATP 27.).
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Šanhajas turnīrs cietā seguma laukumos beigsies svētdien.