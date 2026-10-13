Latvijas izlases kapteinis Lomažs stāsta, kā Ļubļanas "Olimpija" sastāvā spēlēs pret "Rīgas zeļļiem"
Latvijas basketbola izlases kapteinis, aizsargs Rihards Lomažs ar Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas komandu "Olimpija" spēlēs Rīgā un dalās iespaidos par savu komandu un gaidāmo spēli ar "Rīgas zeļļiem".
"Olimpija" trešdien Eirokausa mačā Rīgā viesosies pie "Rīgas zeļļi" komandas, un, lai gan Lomažs būs viesa statusā, viņš sagaida, ka daļa no līdzjutējiem atbalstīs arī viņu, žurnālistiem skaidroja basketbolists. Ļubļanas klubs pretiniekus no Rīgas izpētījis tikai nedēļas sākumā.
"Neko baigi daudz nezinājām, jo mums ik pēc divām, trīs dienām ir spēles. Šodien pirmo reizi skatījāmies, kā viņi spēlē. Protams, ir pretinieku darbības, kuras mēs vēlamies ierobežot," atzina Lomažs. "Darīšu visu, ko vajadzēs, lai komanda uzvarētu. Nebūs gan tā, ka speciāli iešu un kādu kaitināšu. Vispirms jādomā par to, lai komanda izcīnītu uzvaru," par spēlēšanu pret komandas biedriem izlasē teica Lomažs.
Eirokausā "Olimpija" līdz šim zaudējusi Jeruzalemes un Burgosas komandām, bet Adrijas līgā sezonas ievadā tai ir viens panākums divos mačos.
"Grūts sākums, jo meklējam vēl identitāti. Pievienojos diezgan vēlu, un komandā bija arī savainojumi. Šajā sastāvā esam kopā tikai pāris treniņus un spēles, tāpēc vēl meklējam savu spēles identitāti un ritmu. Pagaidām vēl mocāmies un cenšamies mācīties caur spēlēm, jo nav daudz laika būt kopā treniņos. Ir sāpīgi zaudēt, bet esam profesionāļi un caur grūtībām mums jākļūst labākiem," skaidroja Lomažs.
Atbildot uz jautājumu par iespējamo spēlēšanu šosezon "Rīgas zeļļi" rindās, Lomažs situāciju daudz nekomentēja, tikai teica, ka bija sarunas ar kluba prezidentu Edgaru Buļu. "Beigās nonācām pie kopsaucēja, ka katrs ejam savu ceļu," teica Lomažs.
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"Olimpija" komandā Lomažs spēlē pie Melnkalnes trenera Zvezdana Mitroviča, ar kuru iepriekš strādāja Vilērbānas ASVEL vienībā. Mitrovičs pazīstams ar savu prasīgumu un tiešumu, taču Lomažs atklāja, ka viņam ir vieglāk spēlēt pie viņa, jo treneri iepazinis jau iepriekš.
"Viņam ir īpatnēja pieeja, kuru jau esmu iepazinis, tāpēc neuztveru to tik personīgi. Zinu, ko no viņa sagaidīt, un viņš zina, ko sagaidīt no manis. Lai gan pievienojos viens no pēdējiem, no visiem esmu gandrīz vislabāk iejuties komandā," secināja Lomažs.
Pēdējo sešu gadu Slovēnijas čempione un pēdējo piecu gadu Slovēnijas kausa ieguvēja iepriekšējā Eirokausa sezonā tika līdz ceturtdaļfinālam.