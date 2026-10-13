Liepājas peldētājs startē Pasaules kausa sacensībās
Liepājas peldētājs Andrejs Šahmanovs Pasaules kausā uzrādīja sezonas labāko rezultātu 50 m brīvajā stilā (22,86 s), kamēr komanda pēc nogurdinoša ceļa cer uz uzlabojumu nākamajos posmos Taškentā un Astanā.
Ruslans Makarovs dalās iespaidos: “Tā kā mēs ieradāmies Baku tikai dienu pirms starta, nepaspējām aklimatizēties pēc vairāk neka 12 stundu ceļa, un rezultāti nebija iepriecinoši. Savukārt otrais posms norisinās šajā nedēļas nogalē Taškentā, un sportists mēģina parādīt labāko sniegumu.
Pirmajā sacensību dienā Andrejs Šahmanovs startēja 50 metru brīvā stila distancē un uzrādīja savu sezonas labāko rezultātu – 22.86 sekundes, kas ļāva ierindoties 28. vietā 51 sportu konkurencē šajā distancē. Savukārt 1. vietu izcīnīja Olimpiskais čempions no Austrālijas Makevojs Kamerons (McEvoy Cameron) ar jaunu pasaules kausa rekordu. Šajā pašā distancē Andrejs startēs arī 3. posmā, kas norisināsies pēc nedēļas Astanā. Andrejam vēl priekšā ir divas distances – 100m brīvajā stilā un 50m tauriņstilā.
Pasaules kausā peldēšanā piedalās 230 sportisti no 40 pasaules valstīm. Vēlam veiksmīgus startus Andrejam Šahmanovam!