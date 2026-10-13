F-1 pasaules čempionāts pēc ļoti ilga pārtraukuma atgriezīsies Āfrikā
Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sacīkstes atgriezīsies Āfrikā pirmo reizi kopš 1993. gada, otrdien pavēstīja F-1.
Vienošanās ar Ruandu par Āfrikas "Grand Prix" rīkošanu noslēgta uz desmit gadiem. Pēdējo reizi F-1 sacīkste Āfrikā norisinājās 1993. gadā.
Līgums paredz, ka sacīkstes tiks aizvadītas pēc tam, kad Bugeserā tiks pabeigta jaunās trases būvniecība. Tiek prognozēts, ka jaunā trase aptuveni 40 kilometrus no Ruandas galvaspilsētas tiks pabeigta ne ātrāk par 2030. gadu.
"Trases projektēšanā tiks ņemta vērā dabas ainava, izmantojot apvidus reljefa izmaiņas, lai radītu unikālu un izaicinošu sacīkšu pieredzi, vienlaikus nodrošinot faniem izcilas skatīšanās iespējas," teikts paziņojumā.
Pērn Ruanda uzņēma pasaules čempionātu šosejas riteņbraukšanā.
Rwanda – host of the African Grand Prix! 🇷🇼 Set to join the F1 calendar in the early 2030s with a purpose-built circuit in Bugesera, Rwanda #F1 https://t.co/FoIT5QnrMN— Formula 1 (@F1) October 13, 2026