F-1 pasaules čempionāts pēc ļoti ilga pārtraukuma atgriezīsies Āfrikā
Foto: ZUMAPRESS.com
F-1 Āfrikā nebija startējusi ļoti ilgi.
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F-1 pasaules čempionāts pēc ļoti ilga pārtraukuma atgriezīsies Āfrikā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sacīkstes atgriezīsies Āfrikā pirmo reizi kopš 1993. gada, otrdien pavēstīja F-1.

F-1 pasaules čempionāts pēc ļoti ilga pārtraukuma ...

Vienošanās ar Ruandu par Āfrikas "Grand Prix" rīkošanu noslēgta uz desmit gadiem. Pēdējo reizi F-1 sacīkste Āfrikā norisinājās 1993. gadā.

Līgums paredz, ka sacīkstes tiks aizvadītas pēc tam, kad Bugeserā tiks pabeigta jaunās trases būvniecība. Tiek prognozēts, ka jaunā trase aptuveni 40 kilometrus no Ruandas galvaspilsētas tiks pabeigta ne ātrāk par 2030. gadu.

"Trases projektēšanā tiks ņemta vērā dabas ainava, izmantojot apvidus reljefa izmaiņas, lai radītu unikālu un izaicinošu sacīkšu pieredzi, vienlaikus nodrošinot faniem izcilas skatīšanās iespējas," teikts paziņojumā.

Pērn Ruanda uzņēma pasaules čempionātu šosejas riteņbraukšanā.

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