Ostapenko ar pārliecinošu sniegumu iekļūst Uhaņas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko otrdien Uhaņas "WTA 1000" turnīrā ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu otrajā kārtā.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 34. vietā, pirmās kārtas mačā ar 6-1, 6-1 pārspēja Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 82.).
Pēc uzvarētiem pirmajiem diviem geimiem pirmajā setā Ostapenko zaudēja savas serves geimā, taču bija pārāka nākamajos četros, tiekot pie pārliecinošas uzvaras ar 6-1. Arī otrā seta ievadā Ostapenko zaudēja savas serves geimā, pretiniecei panākot 1-1, bet latviete uzvarēja piecos geimos pēc kārtas un bija pārāka setā ar 6-1.
Congrats to @JelenaOstapenk8 who absolutely destroys Daria Kasatkina 61 61 in less than an hour at WTA 1000 Wuhan. Kasatkina couldn't handle the power of Ostapenko. Kasatkina has had a poor run of form since she became as Australian almost 2 years ago. https://t.co/LnpWHjLQG7— Pavvy G (@pavyg) October 13, 2026
Stamping her authority 💪 Jelena Ostapenko caps of an incredible performance defeating Kasatkina 6-1, 6-1. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/F74F4pqIVT— wta (@WTA) October 13, 2026
Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 65 WTA vienspēļu ranga punktus. Viņas pretiniece cīņā par iekļūšanu astotdaļfinālā būs amerikāniete Džesika Pegula (WTA 4.), kura turnīrā izsēta ar otro numuru.
Latvijas tenisiste pamatturnīrā iekļuva pateicoties rangam, bet Kasatkina pārvarēja divas kvalifikācijas kārtas, ar 4-6, 7-6 (7:3) pieveicot Šveices pārstāvi Viktoriju Golubiču (WTA 72.) un ar 2-6, 6-2, 6-1 - spānieti Saru Sarrivesu Tormo (WTA 175.).
Ostapenko ar Kasatkinu iepriekš bija tikusies astoņas reizes un svinējusi sešas uzvaras, tajā skaitā pēdējās četrās spēlēs pēc kārtas. Abu tenisistu līdz šim pēdējā tikšanās bija 2024. gada Adelaides turnīra finālā, kur Ostapenko uzvarēja ar 6-3, 6-2.
Ostapenko un Kasatkina iepriekš piedalījās Pekinas "WTA 1000" turnīrā, kur abas zaudēja spānietei Paulai Badosai - Latvijas tenisiste trešajā kārtā, bet viņas šodienas pretiniece - otrajā kārtā. Kasatkina ir viena no retajām Krievijas sporta personībām, kas publiski iestājusies pret karu Ukrainā. Kopš pērnā gada viņa pārstāv Austrāliju.
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Uhaņas turnīrā Ostapenko startē piekto reizi, 2017. gadā sasniedzot pusfinālu, bet pērn zaudējot pirmajā kārtā. Kasatkina šajā turnīrā startējusi piecas reizes un četrās no tām sasniegusi trešo kārtu. Turnīrs Uhaņā notiek cietā seguma kortos un ir pēdējās "WTA 1000" līmeņa sacensības sezonā.