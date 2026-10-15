Almatas "Kairat" komanda šosezon nav demonstrējusi tik varenu sniegumu kā pagājušajā sezonā.
Futbols
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2026. gada 15. oktobrī, 05:01
Liels vakars Latvijas futbolam! Kreipāns pastāsta, kā "Riga" pretiniece “Kairat” saistīta ar āboliem, Astafjevs tic Latvijas kluba uzvarai
“Riga FC” pirmais pretinieks UEFA Konferences līgas pamatturnīrā būs pie mums zināmākais Kazahstānas futbola klubs Almati “Kairat”. Rīdziniekiem tā būs vēsturiska spēle – pirmā komandas vēsturē Eiropas kausu izcīņas pamatturnīrā. Jau šovakar, 15. oktobrī, “Skonto” stadionā.
Ar ko FC “Kairat” ir tik zināms un ko vēl par to būtu interesanti uzzināt?
Sāksim ar ... “āboliem”. Nosaukums “Almati” cēlies no kazahu vārda Anchoralma (алма — “ābols”) un sufiksa Anchor-ty, veidojot nozīmi ”ābolu vieta” vai “pilns ar āboliem”. Sākotnējais nosaukums bija Almatau, kas nozīmē “Ābolu kalns”. No 1929. līdz 1997. gadam Almati (pilsēta padomju laikā saukta par Alma-Atu) bija Kazahstānas galvapilsēta, bet tad šo statusu pārņēma Astana. Tieši “Ābolu vietā” 1954. gadā arī tika izveidots līdz šim pxqazīstamākais Kazahstānas futbola klubs – sākotnēji ar nosaukumu “Lokomotiv”, bet jau pēc diviem gadiem tas pārtapa par “Kairat”, kas kazahu valodā nozīmē “drosme”.